Trento, 8 apr – Ieri gli Alpini oggi CasaPound. I “nemici” dei centri sociali continuano indistintamente a fare solidarietà, ma in questo caso gli antagonisti hanno risposto a bottigliate barricati in casa. Dopo la consegna alimentare ricevuta ieri dagli Alpini, questa mattina il responsabile trentino di CasaPound Italia, Filippo Castaldini, si è recato personalmente al Centro Sociale Bruno per portare, come a decine di famiglie italiane, un aiuto alimentare.

“I centri sociali pare non abbiamo gradito – spiega Castaldini – e come ieri hanno rifiutato di fare la foto con gli ‘odiati’ Alpini, forse consapevoli della figuraccia, oggi hanno rifiutato il nostro aiuto lanciando diverse bottiglie e vetri nella mia direzione”.

“Non sanno cosa voglia dire aiutare le famiglie italiane – continua il responsabile di CasaPound – non sanno cosa vuol dire dare in politica per la polis perché da questa sono capaci solo di prendere. Per questo lanciamo un appello a questi ragazzi: perché con i soldi ricavati dai concerti, dell’osteria ospitata nella struttura e delle tante attività remunerative, non aiutano le famiglie italiane in difficoltà?“. D’altronde “noi lo facciamo senza prendere un euro, pagandoci la sede e non chiedendo nulla in cambio”, fa notare Castaldini.

Sapendo che ieri i ragazzi del Centro Sociale Bruno hanno chiesto aiuto alimentare agli Alpini (rifiutandosi però di fare la foto con loro), oggi mi sono recato personalmente a portare i pacchi alimentari che consegnamo quotidianamente.Certo, l’accoglienza non è stata delle migliori forse perché questi ragazzi non sanno cosa sia la vera solidarietà, troppo impegnati a pensare a immigrati e ong.Per questo lancio un appello: perché con i soldi ricavati dalle entrate dei concerti, dall’osteria ospitata nella struttura e dalle tante attività remunerative non aiutate le famiglie italiane in difficoltà?Noi lo facciamo senza prendere un euro, pagandoci la sede e non chiedendo nulla in cambio.P.s. La prossima scendete a ritirare personalmente il pacco alimentare, è buona educazione 😉 Gepostet von Filippo Castaldini am Mittwoch, 8. April 2020

Aurelio Della Scala