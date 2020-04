Roma, 8 apr – Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera all’ospedale Spallanzani di Roma con febbre e difficoltà respiratorie. Sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano riconducibili al Covid-19. L’ex direttrice dell’Huffington Post è stata trasporta in ambulanza dalla sua abitazione all’Istituto nazionale della malattie infettive Lazzaro Spallanzani. A quanto pare la Annunziata è risultata negativa a un primo tampone per il coronavirus e sarebbe in buone condizioni. Si attende l’esito ufficiale del test per escludere la positività.

Spallanzani: 172 i ricoverati, 223 i dimessi

Ad oggi sono 172 i pazienti ricoverati, e 223 i pazienti dimessi. Sono i dati annunciati stamattina con il bollettino giornaliero dello Spallanzani. Sono in totale 172 i pazienti positivi ricoverati: “Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio”, si precisa nell’aggiornamento quotidiano. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 223”, aggiunge lo Spallanzani. Si “stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi”, conclude il bollettino.

Ludovica Colli