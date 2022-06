Treviso, 15 giu — Una povera folaga uccisa a sassate, senza alcuna pietà, da un nigeriano di 27 anni che passava di lì per caso: forse nel nome di quella cattiveria ignorante e sorda che spinge certi soggetti disagiati a rovinare tutto ciò che allieta e abbellisce il mondo.

Nigeriano ammazza folaga a sassate

Accade a Treviso, sulla Roggia, nel tratto del corso d’acqua lungo via Fiumicelli, nel cuore della città: lì la folaga — un uccello acquatico dalle caratteristiche zampe palmate, in grado di immergersi fino a 7 metri di profondità e restare in apnea per oltre un minuto — viveva ormai da parecchi anni, amata e protetta da turisti e abitanti della zona, in particolar modo dai bambini. Lunedì l’immigrato l’ha presa a sassate, senza motivo: ma è stato subito individuato dalla polizia locale di Treviso, che lo ha identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Treviso per maltrattamento di animali.

La nidiata