Roma, 4 nov – “Ora c’è un’altra guerra da vincere. Per voi, per i vostri figli, per la nostra nazione. Se combatterete, se sarete pronti al sacrificio, se non vi arrenderete a chi vi vuole nascosti e passivi, allora anche noi saremo al vostro fianco nella lotta. E allora sì, andrà tutto bene”. Si conclude così la lettera che in tutte le regioni italiane, davanti ai monumenti dedicati alla Grande Guerra, i militanti di CasaPound hanno letto per ricordare la Vittoria. E’ firmata “I vostri nonni” e suona come un monito ad alzare la testa in un momento particolarmente difficile. Perché i nostri nonni quella guerra l’hanno combattuta e vinta.

Un video da brividi

Il video realizzato da Cpi e che vi mostriamo, è da brividi. Come fortemente d’impatto sono le simboliche trincee installate dai militanti della tartaruga frecciata davanti ai suddetti monumenti in un centinaio di città d’Italia, dal confine alpino fino a quello mediterraneo, dalle località di montagna a quelle bagnate dal Mare nostrum, seguendo un profondo limes ancestrale in cui scorre il sangue glorioso dei nostri antenati che lo hanno solcato, difeso e disseminato di bellezze. Vedere decine di cavalli di frisia ricoperti di filo spinato, a comporre una cornice orgogliosa, fa capire che in Italia c’è ancora una generazione in piedi, che ricorda, respira e lotta. E lo fa incoraggiando tutto il popolo a seguire l’esempio, per superare un tremendo periodo di crisi causato dalla pandemia.

Spirito di lotta e vittoria

“La nostra nazione ha conosciuto nella sua storia immani tragedie e profonde crisi economiche, trovando sempre la forza e il coraggio per superare i periodi più bui – si legge nella nota di CasaPound – I nostri nonni, che qualcuno vorrebbe dimenticati, hanno combattuto oltre ogni umano limite per consegnarci una grande Italia oggi vilipesa e svuotata di ogni sua conquista politica e sociale. Non possiamo restare a guardare mentre questo governo di incompetenti continua a svendere la nostra nazione restringendo le nostre libertà. Dobbiamo scendere dai balconi ed entrare in trincea”.

D’altronde “cent’anni fa gli italiani vinsero contro l’Impero Austroungarico e l’epidemia ‘Spagnola’ – scrive ancora Cpi – ma ci riuscirono soltanto grazie a immensi sacrifici. Con questa azione fuori dai tempi intendiamo rivendicare quell’antico spirito di lotta e vittoria scolpito nel dna del popolo italiano, ricordando ai nostri connazionali che è proprio in momenti come questo che i nostri padri hanno forgiato la grandezza della Patria”.

Alessandro Della Guglia