È di qualche tempo fa la notizia – consultabile sul Primato online in un articolo a firma di Cristina Gauri – di un nuovo sito dove le «cornute» possono recensire le prestazioni degli ex fidanzati in una sorta di revenge porn al contrario. Ci siamo naturalmente abituati a tutto, ma forse qui si sta sfiorando uno dei momenti più infimi del dossieraggio online, quello che riguarda la persona che, a un certo punto, ha comunque rappresentato la cosiddetta «altra metà».

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2023

Questo articolo fa riflettere su diversi piani. A livello più superficiale ci apre gli occhi sulle tristi realtà di app di incontri come Tinder, sulle quali si «scrolla» da un profilo all’altro nell’abietta ricerca di una relazione che, nella maggior parte dei casi, è meramente sessuale e circoscritta nel tempo. Una modalità di «incontro» che ha completamente spazzato via millenni di erotismo, savoir faire, seduzione in cui noi europei eravamo rinomati nel mondo intero per la cura che mettevamo in queste attività.

Il TripAdvisor delle cornute

Basta aprire la porta di un qualsiasi locale per rendersi conto che i sessi opposti non si sfiorano più nemmeno per sbaglio, ognuno con la testa china sullo smartphone oppure in gruppi rigorosamente maschili o femminili. Probabilmente c’era più azione in un convento adiacente a un monastero trecento anni fa che in un bar o in una discoteca dei giorni nostri. D’altra parte, le statistiche parlano chiaro: il sesso è completamente scomparso dalle preoccupazioni dei giovani, che gli preferiscono la pornografia e l’autoisolamento nel metaverso. Della serie, più te la sbattono in faccia, più la libido scompare. Passiamo ad un altro aspetto, a nostro avviso cruciale, nella trama di questa neo-realtà. L’atto di recensire il prossimo, proprio come fossimo su TripAdvisor, solleva due grandi questioni: la prima riguarda l’ordine della performance, ovvero la relazione, l’atto, l’essenza stessa dell’essere umano ridotta a un prodotto, la cui prestazione è quindi valida e per la quale è stato pagato il giusto prezzo (il tempo investito, la cena pagata, la partecipazione) oppure non lo è, presentandosi come difettosa, fallata, insoddisfacente. Il che ci riporta direttamente al…