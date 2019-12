Sondrio, 18 dic – La vicenda degli insulti razzisti alla mamma nigeriana sofferente per la morte della figlioletta di appena cinque mesi sta scuotendo le coscienze in tutta Italia e qualcuno sembra già volerlo “utilizzare” per un dibattito. Ma già dopo le recenti dichiarazioni del portavoce dell’ospedale di Sondrio qualche tassello nella narrazione sembra non tornare.

“Maestra” impegnata in politica

La prima segnalazione di questo orribile episodio di razzismo accaduto a Sondrio nella mattinata di sabato 14 dicembre verrebbe da Francesca Gugiatti. La ragazza avrebbe raccontato l’avvenimento prima sul suo profilo Facebook e poi sul palco delle sardine l’avvenimento sul palco delle sardine: stando a quanto riporta il Corriere, “quando rincasa, Francesca riassume ciò che ha visto su Facebook e il suo post diventa virale. In serata partecipa all’assemblea cittadina delle «sardine» che si ritrovano in piazza Campello, nel centro storico del capoluogo valtellinese. Qui, dal palco, racconta nuovamente l’accaduto davanti a quattrocento persone. Che restano ammutolite”.

La Gugiatti, si apprende da una breve ricerca su internet, nel 2018 si è candidata per la lista di centro sinistra “Giugni sindaco” per la città di Sondrio e dice di sé che da quando è piccola “mastica politica”. Sempre la Gugiatti risulta attualmente essere assessore nel comune di Montagna in Valtellina, alle porte di Sondrio, eletta con la lista “Insieme per Montagna”. Stando poi a numerosi post condivisi sul gruppo delle Sardine di Sondrio, la Gugiatti sarebbe una fiera membra del movimento antifascista e apartitico schierato contro Matteo Salvini e la sua propaganda a più riprese definita razzista.

La testimonianza della Gugiatti é stata oggi rilanciata dalla deputata del Partito Democratico Anna Ascani sulla sua pagina Facebook; a quanto emerge dal racconto, la ragazza avrebbe visto e ascoltato “circa quindici persone” dare “vita a un vero festival dell’orrore: qualcuno ha parlato di “tradizione africana”, altri di “rito tribale” o “rito satanico”, qualcun’altra ha definito la madre devastata dal dolore una “scimmia”, per concludere con un uomo che ha sentenziato “tanto ne sfornano uno all’anno””. La Ascani definisce la Gugiatti una semplice “maestra” non menzionando assolutamente il suo impegno in politica, particolare di non secondaria importanza.

Nessuna foto e nessuna denuncia

Come già detto, il personale sanitario afferma di non essere stato testimone di nessun atto di razzismo verificatosi nell’ospedale di Sondrio il 14 dicembre. Anzi, rivendica giustamente tutto l’impegno profuso per alleviare le sofferenze della povera mamma nigeriana. Oltre al racconto della Gugiatti non vi sono foto o filmati che attesterebbero la presenza di “una quindicina di persone” nella sala di attesa dell’ospedale, tantomeno audio che sostengano la volontà dei presenti di discriminare la mamma colpita da un lutto. Qualora così fosse, sarebbe certamente da condannare un simile comportamento. Ma appare assai strano che nell’epoca dei social in cui ogni nostro comportamento viene costantemente monitorato e poi dato in pasto dopo pochi secondi a milioni di persone di questo avvenimento non ci sia una prova tangibile. Numerosi siti internet sono già corsi a fare il “debunking del debunking”, ovvero a minimizzare il fatto che la fonte sia parziale e che non vi siano prove di quanto ha riportato. Ma parliamo di una ragazza motivata da un cosi alto senso civico da essere “scesa in campo” in politica; possibile che la Gugiatti non abbia sentito l’esigenza di far presente la cosa al personale dell’ospedale o anche solo ai “razzisti” presenti?

Ilaria Paoletti