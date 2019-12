Venezia, 18 dic – Prima minaccia e aggredisce i passanti in transito nel sottopasso della stazione ferroviaria di Mestre, poi attacca gli agenti della Polfer e quelli della questura di Venezia intervenuti successivamente. Il colpevole appartiene alla grande famiglia delle risorse tunisine installate nel nostro Paese: senza fissa dimora, pluripregiudicato, e già noto alle forze dell’ordine locali per simili exploit violenti.

Le aggressioni

I fatti sono accaduti durante il tardo pomeriggio dello scorso lunedì 16 dicembre, quando una donna che aveva appena avuto la sfortuna di incrociare lo straniero sui suoi passi, si è recata negli uffici della Polfer di Mestre per chiedere aiuto. I poliziotti sono quindi giunti al sottopasso dove il nordafricano aveva infastidito la signora, per ritrovarsi davanti lo “spettacolo” del tunisino che, con una grossa griglia metallica in mano, minacciava e intimidiva i passanti, fendendo l’aria con dei colpi. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo non ha esitato a scagliarsi anche contro di loro. Da qui la decisione dei poliziotti di chiamare i rinforzi, contattando direttamente la questura di Venezia. Una pattuglia della squadra volanti è arrivata sul posto dopo alcuni minuti, riuscendo a bloccare l’immigrato dopo una breve colluttazione e a portarlo negli uffici della locale Polfer.

Doveva essere espulso

Dalle operazioni di identificazione è emerso il nome del ragazzo: è il 18enne Koubyb Bkhairia, arrivato al terzo arresto in un solo mese, e il secondo nell’arco di pochi giorni. Il giovane straniero aveva già subito condanne per reati precedenti, ed in passato era stato destinato trasferimento al Cpr ed alla successiva espulsione: ma per un contrattempo burocratico la procedura è saltata. Il giorno in cui si sarebbe dovuta verificare l’operazione, infatti, mancava il medico legale per effettuare la visita sanitaria obbligatoria. Lo straniero è stato sottoposto a giudizio direttissimo durante la giornata di ieri: il giudice del tribunale di Venezia ha stabilito per lui 10 mesi di custodia cautelare in carcere.

Cristina Gauri