Uccide la moglie con il rasoio dell’hotel, fermato il marito: “Volevamo farla finita”

Roma, 9 dic – Nella mattinata di ieri, a Carrodano, comune della Val di Vara in provincia di La Spezia, è stato trovato il corpo senza vita di Rossella Cominotti, donna cinquantatreenne originaria di Bozzolo, nel cremonese. A confessare l’omicidio il marito, Alfredo Zenucchi, edicolante di Cremona il quale avrebbe tolto la vita alla moglie con il rasoio della loro camera dell’hotel di Mattarana: “Volevamo farla finita. Prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta”. Queste le parole dell’uomo una volta arrestato dai Carabinieri.

Il marito arrestato dopo ore di ricerche

L’allarme è scattato in seguito al ritrovamento del cadavere da parte del personale dell’albergo. Alfredo Zenucchi, cinquantasettenne originario di Bergamo, è stato visto uscire dall’hotel di buon mattino per poi fare perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine lo hanno fermato nel pomeriggio nella zona della Lunigiana in provincia di Massa Carrara per poi condurlo nel carcere più vicino.

La coppia aveva fatto perdere le proprie tracce da giorni

La coppia era conosciuta in quanto possedeva un’edicola a Bonemerse, paesino alle porte di Cremona. I vicini hanno descritto i due come “riservati”, “schivi” e con pochi contatti con l’esterno. Infatti, all’insaputa di tutti, marito e moglie erano spariti dal paese da diversi giorni per prendere una camera d’hotel vicino a La Spezia. In famiglia la preoccupazione era già alta: “I telefoni non ricevono più chiamate e neanche WhatsApp funziona. Le forze dell’ordine sono da giorni al lavoro e in famiglia c’è molta preoccupazione”. Queste le parole di un appello su Facebook pubblicato il giorno stesso da parte di una parente di Rossella per chiedere sue notizie.

