Come la Tanzania attira investimenti stranieri

Roma, 9 dic – I mezzi di informazione non fanno che descrivere l’Africa come un continente dove esistono solo fame, guerra, povertà e disastri naturali. Chiaramente, non si tratta di un caso, ma fa parte di una piano ben preciso volto a convincere gli italiani ad accettare un numero sempre piu’ alto di immigrati africani. Per fortuna non sempre le cose non stanno così, visto l’attivismo di diversi Paesi africani per stimolare la crescita e lo sviluppo, impegnati a ridurre la povertà: tra questi è degno di nota la Tanzania.

Tanzania e investimenti stranieri

Questo Paese dell’Africa orientale ha raggiunto un importante traguardo nell’estate del 2020 quando è stato inserito dalla Banca Mondiale tra gli Stati a “medio reddito”. Un passo importante, sebbene la strada per lo sviluppo sia ancora molto lunga. Certamente, i risultati delle politiche di crescita cominciano ad essere evidenti. A tale proposito un sondaggio fatto dal gigante della consulenza Kpmg tra diversi dirigenti d’azienda in Africa ha rivelato che la Tanzania è il miglior paese per investire nell’Africa orientale e il terzo di tutto il continente dopo Sudafrica e Nigeria e se questo non fosse gia’ abbastanza positivo è anche emerso come uno dei dieci paesi africani che ricevono più investimenti stranieri.

Un “boom”

Per capire l’importanza di questi dati basti pensare che il valore degli investimenti stranieri in Tanzania nel 2020 era di 944 milioni di dollari mentre nel 2021 e’ salito a 1190 milioni di dollari: questo grazie alle riforme varate dal presidente Samia Suluhu Hassan. Tra queste ci sono un’aggressiva politica di promozione del Paese all’estero e una serie di norme che rendono più facile per le imprese operare e investire. A tale proposito è stato creato un ministero per la pianificazione e gli investimenti che si impegna ad aiutare chi vuole immettere denaro nell’economia. Al fine di promuovere il suo Paese il presidente della Tanzania ha visitato la Cina, il Mozambico, la Francia, il Belgio, gli Emirati, gli USA e l’Uganda mentre in futuro punta a stringere rapporti con il Ghana, l’Oman, il Senegal, la Repubblica Democratica del Congo, il Kenya, il Regno Unito e l’Egitto.

Giuseppe De Santis