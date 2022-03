Roma, 25 mar – Ormai non importa più avere una laurea, un dottorato, un’abilitazione alla docenza o una cattedra prestigiosa. Nel dibattito pubblico italiano, anche i più titolati regrediscono allo stadio «analfabeta funzionale». Ce ne ha dato un saggio ieri Nathalie Tocci, che a Piazzapulita ha tentato di squalificare Alessandro Orsini con argomentazioni da bar sport (o scuola materna, fate voi). Il tema della serata era, ovviamente, la guerra in Ucraina. E la Tocci, che si è presentata in studio con una collana giallo-blu (pietà), ha davvero toccato il fondo.

Neanche all’asilo…

«Sono una ricercatrice, non una giornalista», esordisce la Tocci, «e ascoltavo Orsini che non ha mai messo piede in Russia, non ha amici russi eccetera. Se non c’è quel tipo di conoscenza, francamente non riesco a capire perché è qui a parlare di Russia e Ucraina. Non è stato sul campo». La direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, insomma, fa uso dell’argumentum ad personam: non entra nel merito della questione, ma tenta di squalificare l’interlocutore. Argomento da pezzenti. Orsini, ovviamente, non ci sta e ribatte: «Capisco che le dia fastidio la mia presenza, e credo che lei getti discredito sul suo istituto, perché le cose che scrive su Twitter sono inqualificabili. In ambienti prestigiosi non ci si comporta così. Si vede che lei non è cresciuta in ambienti prestigiosi. Lei è in malafede».

La lite Orsini-Tocci

Formigli cerca di riportare un po’ di ordine, ma ormai la lite è scoppiata: «Non è mai stato in Russia e Ucraina», insiste la ricercatrice, «non riesco a capire perché è qui a parlare». «Quindi, con questo criterio, lei non può parlare di Napoleone o della Seconda guerra mondiale», entra a gamba tesa Orsini, che fa notare alla Tocci che la sua tesi non è solo un attacco personale, ma è anche metodologicamente risibile. Ma lei non si arrende: «Io non verrei mai qui a parlare di Napoleone o della Seconda guerra mondiale. Al bar possiamo parlare di tutto, ma non si può sapere tutto». Di conseguenza, obietta Orsini, «nessuno potrebbe parlare della Seconda guerra mondiale, perché non era sul campo. Ma che vuol dire?». In effetti, ce lo stiamo chiedendo anche noi.

Il video

