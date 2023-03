Nella puntata di ieri la redazione ha presentato il numero di marzo disponibile sulla nostra edicola digitale e ha parlato di famiglie Lgbt e utero in affitto: come la sinistra sdogana la mercificazione del corpo femminile e la compravendita di bambini nel nome dei “diritti”. In studio Adriano Scianca, Valerio Benedetti e Cristina Gauri.