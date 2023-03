Roma, 21 mar – Il governo Meloni ottiene risultati imbarazzanti sugli sbarchi, e lo stiamo constatando con enorme tristezza. Comunque, il presidente del Consiglio parla al Senato della questione.

Meloni al Senato sugli sbarchi: “C’è prima diritto di non emigrare”



Il premier Meloni fa un discorso che possiamo definire “il solito”, come riporta l’Ansa: “Lo voglio ribadire: prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. È esattamente l’aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato”. Alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e del 24 marzo, il capo del governo afferma che “all’indomani della disgrazia di Cutro ho scritto al presidente della Commissione europea, al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio Ue. Per ribadire che non possiamo attendere oltre. Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio, pericolo insito per viaggi organizzati da scafisti senza scrupoli. Le frontiere dell’Italia sono le frontiere dell’Europa”.

Un governo che parla ma non ferma l’invasione



Finora di anti-immigrazionista ci sono solo le parole. E neanche tutte, considerando le uscite delle scorse settimane dei ministri Francesco Lollobrigida e Antonio Tajani sulle “quote di immigrati regolari” da far arrivare legalmente sulla base di una non meglio precisata “richiesta delle imprese”. Nel frattempo, gli sbarchi di clandestini sono a livelli record mai visti negli ultimi dodici anni, ovvero da quando è scoppiata la bolla della guerra in Libia. Il decreto Piantedosi è, fino a questo momento, un fallimento. E la presunta strategia di chiedere conto “all’Europa” sembra orientata più alla spartizione che al freno dei processi di arrivo di centinaia di migliaia di persone. Una spartizione – nella migliore e tutt’altro che scontata delle ipotesi – che la tragedia di Cutro non farà altro che incoraggiare.