Mica è una provocazione, Faraone fa sul serio: l’ex sottosegretario all’Istruzione e Ricerca ha proposto sabato, scrivendolo in un post su Facebook, l’introduzione di un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid, da esibire per accedere ai luoghi pubblici. Chi non si sottoporrà alla vaccinazione non potrà esibire tale patentino e verrà pertanto escluso dai servizi essenziali – trasporti, sanità, scuola – o non potrà più avere accesso agli esercizi pubblici. o non gli sarà più consentito di viaggiare su autobus, treni e aerei.

L’idea di Arcuri

Faraone, in realtà, non ha fatto altro che rilanciare la proposta di istituire un patentino informatico presentata dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. «Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto». Anche se, assicura, «per ora non è previsto l’obbligo di vaccino».

E ci prende pure in giro