Bruxelles, 18 dic – Il giornale fiammingo Het Laatste Nieuws, ha pubblicato lo screenshot di un tweet della sottosegretaria al Bilancio belga Eva de Bleeker, che per errore twittato i prezzi del vaccino anti-Covid.

Il tweet “galeotto” sul vaccino

La sottosegretaria ha poi cancellato il tweet, ma il giornale e ha fatto uno screenshot e lo ha pubblicato. Peter Liese (Cdu Germania), eurodeputato e responsabile per la Salute del gruppo Ppe, sostiene che i prezzi riportati nel tweet pubblicato da Hln sono “realistici”. Secondo la tabella pubblicata per “errore”, il vaccino Oxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose). Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a dose, per Johnson & Johnson 8,5 dollari a dose. I prezzi finora erano rimasti “segreti” perché la Commissione sta negoziando un contratto con Novavax.

La lite via tweet sul vaccino

Galeotto fu un flame su Twitter tra la De Bleeker (appartenente all’Open Vld – Open Vlaamse Liberalen en Democraten) e alcuni esponenti dell’N-Va (Nieuw Vlaamse Alliantie), indipendentisti di centrodestra. L’N-Va sosteneva che il governo federale non aveva stanziato soldi per i vaccini nel 2021, alché la De Bleeker ha replicato che erano stati stanziati 297 mln di euro per questo anno e 500 mln per l’anno venturo. Tanta la foga di avere ragione che la De Bleeker ha pubblicato la tabellina con tutti i prezzi. “Sono stata troppo trasparente”, ha ammesso. Poi il governo si è rifiutato di confermarle.

Ilaria Paoletti