Torino, 19 lug – Tensione in val di Susa dove un camionista, frustrato per non poter lavorare, ha avuto da ridire con i No Tav che avevano allestito un blocco proprio dove doveva passare lui: “So chi siete voi, siete delle merde”.

No Tav, lo sfogo del camionista

Nel video, pubblicato proprio dai No Tav sull pagina Facebook, si vede il camionista evidentemente esaurito dalla situazione scendere dal tir e prendere a male paroe i presenti. Secondo i No Tav, l’uomo avrebbe cercato di investirli, cosa che dal video non è riscontrabile al momento. “Siete voi il problema” si sente dire il camionista nel video “vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare. So già chi siete voi: siete delle merde. Sono in piedi dalle quattro e mezzo”, protesta ancora l’uomo. Che si fa spazio tra la folla per andare comunque ad aprire un cancello che gli permetterà di passare.

“E’ affezionato alla Tav…”

Per i No Tav il fatto che il camionista voglia lavorare e addirittura lavori con due società coinvolte nella costruzione della Tav è quasi da fucilare sulla piazza come nemico del popolo “Il camionista in questione” scrivono in un comunicato “pare essere un affezionato del Tav, lavora per una ditta che oltre a lavorare a San Didero lavora anche al cantiere di Chiomonte dove sposta materiali”. Bisognerebbe ricordargli che l’uomo non è “affezionato” alla Tav per partigianeria politica ma perché porta a casa uno stipendio a fine mese. E che forse i lavoratori non andrebbero guardati così tanto dall’alto in basso.

Ilaria Paoletti