Città del Vaticano, 22 giu — Il Vaticano sferra il proprio attacco al ddl Zan attraverso una nota ufficiale della Segreteria di Stato. Nel clamoroso documento, diffuso questa mattina dal Corriere, viene formalmente chiesto al governo italiano di modificare il testo del disegno di legge contro l’omotransfobia attualmente all’esame di Commissione Giustizia al Senato.

Secondo la Segreteria di Stato del Vaticano il ddl Zan violerebbe in «alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato». Un atto senza precedenti nella storia del rapporto tra i due Stati. Per la prima volta nel corso della storia la Chiesa interviene per contestare l’iter di approvazione di una legge esercitando le proprie facoltà previste dai Patti Lateranensi.

Il Vaticano contro il ddl Zan

Ad assestare il colpo è stato Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Cinque giorni fa — lo scorso 17 giugno — Gallagher ha consegnato al primo consigliere dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede una «nota verbale». Ovvero, na comunicazione formale preparata in terza persona e non firmata. «Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato — si legge nel testo — riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato».

La legge contro l’omotransfobia mette a rischio i commi dell’accordo di revisione del Concordato

I commi citati appartengono all’accordo tra Italia e Santa Sede nel 1984. Essi garantiscono alla Chiesa «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale» (comma 1), e assicurano «ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (comma 2). Da qui la — fondata — preoccupazione del Vaticano: il ddl Zan andrebbe a minare questi due importantissimi nodi.