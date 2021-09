Bologna, 20 set – “Vi ammazzo tutti! Allah Akbar!“: arrestato un 29enne marocchino per aver aggredito due carabinieri in provincia di Bologna. Senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, il nordafricano è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato.

Marocchino aggredisce carabinieri, neutralizzato con spray peperoncino

Il giovane è finito in manette per aver aggredito i militari dai carabinieri della stazione di Crevalcore, in provincia di Bologna, che intendevano precedere alla sua identificazione. I carabinieri lo hanno notato nella tarda serata di ieri aggirarsi nei pressi della Farmacia Zoccoli di via Amendola. Infastiditosi per la richiesta di esibire i documenti di riconoscimento, il marocchino ha minacciato i militari urlando: “Vi ammazzo tutti! Allah Akbar!”. Poi li ha aggrediti. A quel punto è stato neutralizzato con lo spray al peperoncino. Il 29enne quindi è stato visitato dai sanitari del 118 e poi portato in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata di oggi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, inoltre, è emerso che il marocchino, prima dell’arrivo della pattuglia, aveva già dato in escandescenze e frantumato il lunotto posteriore di un’automobile parcheggiata lì vicino. Nel corso delle operazioni che hanno condotto all’arresto, i due militari sono rimasti lievemente feriti.

Bernini: “Episodio grave, conferma rischi per sicurezza causati da immigrazione incontrollata”

“Solidarietà ai carabinieri aggrediti a Crevalcore da un immigrato marocchino al grido di ‘Allah Akbar’. Un episodio grave, che conferma i rischi per la sicurezza causati dall’immigrazione incontrollata e da una platea crescente di persone senza fissa dimora, emarginate e senza alcuna prospettiva di integrazione. Con l’aggravante che le forze dell’ordine vedono troppo spesso il loro lavoro vanificato dalle scarcerazioni lampo dei fermati“. E’ l’allarme lanciato dalla presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria

Bernini.

Ludovica Colli