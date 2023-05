Roma, 24 mag – Una scena scioccante, ripresa da un video amatoriale. Nel breve filmato si vedono quattro vigili urbani prendere a manganellate una persona, in apparenza una donna, seduta a terra sul ciglio della strada, inerme, a Milano. Gli agenti, armati anche di spray al peperoncino, colpiscono ripetutamente la donna, prima di ammanettarla. La donna non reagisce, resta ferma, alza le mani, e continua a prendersi i colpi senza reagire. Stando però a quanto ricostruito da Il Giorno, la persona picchiata dai vigili non sarebbe una donna, ma un trans brasiliano. Tutto sarebbe infatti iniziato in via Giacosa, vicino alla scuola del Trotter, quando i bambini stavano entrando nell’istituto per l’inizio delle lezioni. Alcuni genitori avrebbero segnalato la presenza del trans, evidentemente molesto. Si stava infatti denunando in mezzo alla strada e avrebbe urlato minaccioso frasi sconclusionate, impedendo a due addetti di Amsa di pulire la zona.

Trans preso a manganellate dai vigili a Milano: cosa è successo

E’ a quel punto che la polizia locale è intervenuta. Il trans ha iniziato allora a gridare agli agenti: “Vi infetto, ho l’Aids”. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non sono riusciti subito a fermare e soccorrere il trans, evidentemente in stato di agitazione. Una volta ammanettato e fatto salire in macchina, gli agenti hanno provato a condurre il brasiliano all’ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. Ma nel corso del tragitto, il trans ha cominciato a dare testate, ferendosi alla testa e tentando di autolesionarsi con le pinzette per i capelli. A quel punto i vigili hanno fermato l’auto, per controllare le condizioni del brasiliano. Ma appena un agente ha aperto la posteriore destra, il trans, ha simulato un malore, ha sferrato un calcio ed è uscito. Per poi tentare la fuga a piedi. Poi la scena finale immortalata nel video.

“I vigili hanno fatto il loro dovere, evitando che quella persona potesse fare del male ai bambini di una scuola. I nostri legali sono pronti a sostenerli”,dice il segretario del Sulpm Daniele Vincini. Due agenti sono rimasti contusi nel corso dell’intervento.

Alessandro Della Guglia