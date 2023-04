Roma, 24 apr – Attimi di terrore puro nel comune di Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, dove un marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Il nordafricano, a quanto riferito dai quotidiani locali, aveva sparato a un vigile – ferendolo gravemente – con una pistola che aveva sottratto a un carabiniere. Le forze dell’ordine erano intervenute in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini: un uomo stava urlando in mezzo alla strada ‘Allah akbar’. La sparatoria è avvenuta in via Crosara, all’altezza della rotatoria che collega i comuni di Breganze e Fara Vicentino.

“Gridava Allah Akbar”: marocchino ucciso a Vicenza dopo aver sparato a un vigile

Stando a quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, militari e agenti intervenuti sul posto hanno tentato di immobilizzare il marocchino, ma nelle fasi concitate della colluttazione il nordafricano è riuscito a sfilare un’arma di ordinanza a un carabiniere, iniziando a sparare all’impazzata. I militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo.

L’agente 41enne Alex Frusti, raggiunto da due colpi di arma da fuoco (uno a un piede e l’altro al torace), è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santorso. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita, perché fortunatamente non sarebbero stato colpito a organi vitali. “Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine – ha dichiarato ai giornalisti il sindaco di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto – e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito”.

Alessandro Della Guglia