Roma, 12 nov – Nel Lazio il rinvio o la sospensione dei controlli pre-natali durante la prima ondata ha causato un forte aumento – di quasi tre volte – dei bambini nati morti. Mentre sono diminuiti i parti prematuri, forse a causa del «riposo forzato» dovuto al lockdown.

La ricerca

A rivelarlo è uno studio condotto dal professor Mario de Curtis dell’Università Sapienza di Roma e pubblicato dalla rivista pediatrica Archives Disease in Childhood. La ricerca, che si basa sui dati raccolti nella Regione Lazio (popolazione: 5,8 milioni di persone, percentuale nascite: il 10% di tutti i nati italiani), riguarda tutti i dati dei centri nascita del Lazio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 – quando cioè gli italiani erano prigionieri nelle loro stesse case causa lockdwon –, confrontati con gli stessi osservati nello stesso periodo del 2019.

Una paura fatale

«Si è osservato – scrive de Curtis presentando la ricerca – un aumento di tre volte dei nati morti. Questo dato sembrerebbe essere non l’effetto dell’infezione da Covid-19, anche perché l’incidenza della malattia nelle donne in gravidanza nell’Italia centrale, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, è molto bassa (circa 1 per 1000). Sembrerebbe essere la conseguenza del fatto che molte donne, per paura di contrarre l’infezione in ospedale, non hanno effettuato adeguati controlli in gravidanza» . Senza contare le interminabili attese per esami e prestazioni, dovute alla priorizzazione del virus a discapito di tutte le altre patologie e criticità (infarti, ictus, tumori…)

L’aumento dei nati morti è stato segnalato anche recentemente in un ospedale di Londra. Non si conosce l’incidenza del fenomeno nel resto d’Italia, ma non è sbagliato credere che se si prendessero in considerazione i dati Regione per Regione, i risultati potrebbero rivelarsi simili a quelli riscontrati nel Lazio.

Dallo studio emerge una diminuzione dei parti moderatamente pretermine: «Il dato può essere interpretato come effetto del riposo forzato, della sospensione del lavoro fuori casa, della ridotta attività fisica a cui sono state costrette anche le donne in gravidanza durante il lockdown – conclude l’autore – La prevenzione della natimortalità è un dato che dovrebbe essere tenuto presente nei prossimi lockdown che vengono annunciati». In vista di un altro lockdown – eventualità che sembra ormai, purtroppo, inevitabile – si rende quindi necessaria l’attuazione di piani per prevenire questo tragico effetto sulle nascite.

Cristina Gauri