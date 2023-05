Roma, 4 mag — Siparietto al vetriolo tra David Parenzo e Vittorio Feltri, intervenuto l’altro ieri alla trasmissione radiofonica La Zanzara: motivo del contendere, il ben poco lusinghiero tweet che il direttore di Libero aveva pubblicato giorni orsono commentando la scelta di Elly Schlein di avvalersi di un’armocromista che le dispensa consigli su come vestirsi. «Cara signora Schlein mi permetta di darle un consiglio, lei non ha bisogno di una armocromista bensì di un bravo chirurgo plastico», era stato l’impietoso commento affidato alla piattaforma di Musk.

Feltri le suona a Parenzo sulla Schlein

Parenzo, che pure non ci va per il sottile, non ha esitato a dare dello str*nzo a Feltri, che ha risposto con il solito savoir faire: «E a me che ca**o me ne frega di quello che dice Parenzo? io dico quel ca**o che voglio! Tu sei un’idiota e non capisci niente». Nel mentre, un divertito Cruciani tenta di stemperare gli animi sortendo esattamente l’effetto contrario: «Cosa hai voluto dire con quella battuta?», al ché Feltri gli risponde: «E’ così difficile? Fa schifo al ca**o, è inutile che va a farsi l’esame del colore».

Il co-conduttore di Parenzo, più incline alla scorrettezza politica, spezza una lancia nei confronti del direttore di Libero: «Adesso è vietato pensare che una persona è brutta?», mentre il benpensante Parenzo ripete «E’ osceno, osceno, un’offesa. Non esiste il diritto a offendere», mentre Feltri chiosa: «Schlein deve andare anche dal dentista. Per ridurre le mandibole. Chi se ne frega se è un’offesa».

Cristina Gauri