Roma, 26 nov – Un’ultima birra, un ultimo brindisi prima di morire. E’ stata la commovente richiesta di un anziano di Milwaukee, Stati Uniti, che dal letto dell’ospedale ha voluto dire addio così ai suoi familiari. La foto che immortala tutta la famiglia attorno al nonno in punto di morte, è stata pubblicata su Twitter dal nipote Adam Schemm e sta emozionando il web. “Mio nonno è morto oggi. Ieri sera voleva bere un’ultima birra con i suoi figli”, ha scritto il nipote.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019