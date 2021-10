Bolzano, 6 ott — Wurstel per chi si sottopone al vaccino anti Covid: è l’ultima trovata dell’Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano per convincere gli altoatesini a vaccinarsi. «Ah ma non è Lercio», potrebbe pensare qualcuno: lo riporta Alto Adige.

Wurstel, Brezen e birra analcolica in cambio del vaccino

In questi mesi si sono susseguite molteplici le iniziative per incentivare la vaccinazione, messe in atto «comprando» con piccoli cadeau i potenziali soggetti da inoculare: c’è chi offre un cocktail, chi il panino con la porchetta, chi un gelato o un biglietto della lotteria (sic). In Alto Adige, una Asl evidentemente a corto di espedienti per convincere gli indecisi prova a sedurre lo zoccolo duro dei non vaccinati prendendoli per la gola con tre delle tradizionali cibarie locali: uno spuntino a base di Weißwurst (wurstel bianchi), Brezen e birra analcolica. Il tutto offerto dal birrificio Forst di Foresta-Lagundo. L’Azienda sanitaria fa quindi sapere che per chi deciderà di sottoporsi alla vaccinazione, venerdì 8 ottobre dalle 10 alle 17.30 il vaxbus sosterà davanti al birrificio dove sarà possibile consumare il lauto pasto in premio con l’inoculazione.

«Non è solo il decreto Draghi, che prevede la vaccinazione per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, che dovrebbe spingere i non vaccinati a sottoporsi al vaccino e proteggersi», ammonisce la Asl di Bolzano in una nota. «La variante delta, attualmente dilagante, contagia soprattutto i giovani, che spesso peggiorano rapidamente. Non è un caso che tutte le pazienti e tutti i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con covid non siano vaccinati». E poi, variante Delta a parte, vuoi mettere la soddisfazione di pasteggiare con il meritato wurstel omaggio e sentirsi, al contempo, cittadini coscienziosi?

Cristina Gauri