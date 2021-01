Bergamo, 13 gen – Clamoroso colpo di scena nel caso Yara Gambirasio: la Cassazione ha accolto la richiesta dei difensori di Massimo Bossetti , condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio.

«Non ho mai perso la speranza, sono sempre stato convinto che la giustizia mi darà ragione – ha commentato Massimo Bossetti ad AdnKronos – Credevo che già i giudici dell’appello ci avessero concesso la perizia sul Dna, con la decisione della Cassazione ora potremo analizzare quei campioni genetici che dimostreranno che io non ho ucciso Yara».

Si prospettano ora nuovi scenari attorno a cui ruotano le speranze di Bossetti. La strada per questa sentenza è disseminata di ostacoli. Il 27 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione Giovanni Petillo aveva accolto la richiesta degli avvocati di Bossetti di esaminare i reperti. Cinque giorni dopo (il 2 dicembre), la precisazione: veniva dato l’ok a una ricognizione, sotto la supervisione della polizia giudiziaria, e non ad un esame.

Divieto assoluto di prendere o toccare alcunché. Lo stesso giudice aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta dei difensori a maggio 2020. Questo perché, su richiesta del pm Letizia Ruggeri, a gennaio i reperti erano stati confiscati.

Scopo della difesa è accedere ai reperti nella speranza di trovare nuovi elementi che rendano possibile la revisione del processo. Il 12 ottobre 2018 Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva per il delitto di Yara Gambirasio. La bambina venne trovata in un campo di Chignolo d’Isola a tre mesi dalla morte. Bossetti, muratore sposato e con tre figli, è stato fermato il 16 giugno 2014. Da allora non ha mai lasciato il carcere di Bollate dove è detenuto.