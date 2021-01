Los Angeles, 13 gen – Elon Musk dà un’altra punzecchiata a Zuckerberg e Facebook via tweet. E Gab, il social network che si propone di sfidare Menlo Park, replica al suo intervento scrivendo (e parafrasando Trump): “Make Speech Free Again”.

Musk contro Zuckerberg, ennesimo round

Musk ha da tempo un conto “in sospeso” con Mark Zuckerberg e Facebook che già nel 2018 invitava a boicottare. Come molti di voi sapranno, anche WhatsApp appartiene al magnate di Menlo Park e sta per aggiornare la sua policy in termini di privacy e termini di servizio: le nuove regole subentreranno l’8 febbraio. E così il boss di Tesla ha invitato tutti i suoi follower a scaricare Signal.

“Legalize comedy”, e Gab risponde

Oggi Musk, come al solito criptico, ha scritto su Twitter: “Legalize comedy”, ovvero “legalizzate l’umorismo”. Probabilmente si riferisce al commento di giubilo del comico Sacha Baron Cohen che ha esultato per il ban permanente di Trump da alcuni social network. Lo stesso interprete di Borat, però, è celebre per il suo umorismo scorretto, quindi la gioia per la privazione della libertà di espressione è un po’ ipocrita da parte sua. Quello che però appare evidente è che si tratta di un’altra bordata a Facebook. L’indizio starebbe nel fatto che al tweet che è stato ricondiviso più di 35mila volte ha risposto l’account ufficiale di Gab.com, il social network “rivale” di Facebook, che si propone di essere un alfiere della libertà d’espressione. La risposta recita: “Make speech free again”, e la citazione al motto trumpiano “Make America Great Again” è evidente.

E il figlio di Trump chiede aiuto a Musk

Nel frattempo, il figlio di Trump Donald Jr. su Instagram fa appello proprio a Musk affinché si adoperi per costruire un social network alternativo: “Se Elon Musk può privatamente mandare le persone nello spazio sono sicuro che può progettare un social network che non sia di parte -dice Donald Trump Jr. . Penso che ci siano un sacco di americani che lo amerebbero e lo sosterrebbero di tutto cuore”. Musk accoglierà la sua richiesta?

Ilaria Paoletti