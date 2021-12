Roma, 15 dic – Clamorose affermazioni di Sandra Zampa, consigliere del ministro Roberto Speranza ed ex sottosegretaria alla Salute. Ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, la Zampa se ne esce così proprio nel giorno in cui il governo ha deciso di prolungare – non una proroga stricto sensu, poiché non contemplabile dalla legge – fino al 31 marzo lo stato di emergenza: “Bisogna assolutamente assumere misure come quella appunto… ricorrere con la terza dose del vaccino… tra l’altro è evidente che non avendo mai sperimentato questo vaccino nessuno poteva immaginare che fosse necessaria una terza dose..”. A quel punto interviene Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, in collegamento video: “Quindi sta dicendo che è sperimentale il vaccino?”.

Borgonovo vs Zampa: “Allora il vaccino è sperimentale, è una notizia!”

Apparentemente imperturbabile, la Zampa conferma quanto detto e rincara la dose (a proposito di vaccini): “Perché si sta sperimentando una cosa che non conoscevamo che è del tutto nuova”. Borgonovo allora incalza il consigliere di Speranza: “Dunque è sperimentale, sta dando una notizia. Saranno contentissimi tutti i no vax”. L’ex sottosegretaria alla Salute resta allora di sasso, consapevole probabilmente di aver rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti e che si prestano a facili attacchi.

Caos totale in casa Gruber

“Non capisco…”. Figurarsi gli ascoltatori quanto hanno capito del suo discorso. Così la Zampa prova a rigirare la frittata: “Non si può aspettare a mettere l’emergenza quando ormai è drammatica l’onda che ti arriva addosso perché a quel punto non la fermi più…”. Ma che c’entra con i vaccini che secondo il consigliere di Speranza si stanno ancora sperimentando?

Visto il caos generatosi, la Gruber interviene interrompendo la discussione e interpellando il responsabile della task force Covid di Israele, Arnon Shahar. “Vaccini sperimentali? Assolutamente no, abbiamo abbastanza conoscenze sulla malattia e il vaccino” per non considerarli tali, dice Shahar smentendo quanto affermato in precedenza dalla Zampa. Che confusione signori.

Alessandro Della Guglia