I dati dell’Istituto superiore di sanità parlano chiaro: «Negli under 30 lo 0,07% corre il rischio di morte e negli under 40 lo 0,28%. Questo per dire che c’è una grande differenza con chi ha più di 70 anni. Il tasso di letalità negli under 40 è 800 volte più basso che negli over 80».

No all’obbligo di vaccinazione per medici e infermieri

Quanto all’obbligo di vaccinazione per medici, infermieri e altri operatori a contatto con i pazienti, «non sono d’accordo. Penso si debba percorrere con forza il criterio dell’informazione corretta e, qualora ci si trovi di fronte a persone ostinate, è doveroso che vengano presi dei provvedimenti a tutela dei pazienti. Non sono per l’obbligo, perché come dimostra un articolo uscito su Nature è difficile andare oltre l’80% di vaccinati e la restante parte non si convincerà né con l’insistenza né con la forza».

Zangrillo: “Contrario al Green pass”

Zangrillo storce il naso anche di fronte all’introduzione del Green pass all’italiana: «Per me il buon senso e il rispetto valgono più di ogni attestato. Inoltre, mi pare sconveniente caricare della responsabilità dei controlli i gestori delle varie attività». E «con tutto il rispetto non sono d’accordo» neanche con Confindustria «che starebbe pensando di chiedere il Green pass ai lavoratori».

Cristina Gauri