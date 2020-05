Roma, 22 mag – Buone notizie dalla Regione governata da Luca Zaia. «In Veneto, zero contagi» è l’annuncio del virologo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, e consulente per l’emergenza sanitaria di Luca Zaia. Crisanti esprime grande soddisfazione nell’illustrare i risultati conseguiti in Regione: «Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova. Il merito va a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato, e alla fine l’intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato. Il modello Veneto funziona».

Un risultato frutto degli enormi sforzi compiuti: «Lo ‘zero’ è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso – prosegue il virologo – Il mio grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, a chi ha rispettato le regole spesso dure delle precauzioni messe in atto per il contenimento dei contagi, confidando che questo importante traguardo non vada perso».