Roma, 1 mag – Nicola Zingaretti in questo periodo non ce la fa proprio a tenersi lontano dalle figuracce. E’ dall’inizio dell’emergenza coronavirus che ne inanella una dietro l’altra: dal «non preoccupatevi, si tratta solo di un’influenza», invecchiato malissimo, con cui avrebbe dovuto tranquillizzare gli italiani sulla innocuità del coronavirus, seguito a breve distanza dal famoso aperitivo meneghino con i giovani del Pd, fino ad arrivare al video del 7 marzo, in cui annunciava di essere risultato positivo al test. Ciliegina sulla torta lo scandalo mascherine, pagate oltre 11 milioni di euro alla società Eco.Tech Srl e mai arrivate a destinazione.

Uno scivolone dietro l’altro, fino all’ultimo tonfo che, sebbene non sia grave quanto i precedenti, ha tutto il sapore del grottesco e dell’inopportuno che sta caratterizzando le ultime mosse del segretario del Pd negli ultimi mesi. Questa mattina, infatti, Zingaretti ha postato sulla propria pagina Twitter gli auguri di buon primo maggio agli italiani: «Buon 1° maggio all’Italia che resiste», cinguetta il governatore del Lazio, allegando la fotografia che ritrae un gruppo di medici, bardati con i dispositivi di protezione contro il coronavirus, mentre si abbracciano, cercando di farsi forza in un momento tanto drammatico. Immagine potente, evocativa. Peccato che i medici della foto non sono «italiani che resistono», ma cinesi. Buon #PrimoMaggio all'Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l'impegno a creare lavoro. Per l'Italia, per la rinascita, per costruire fiducia pic.twitter.com/MrKN7rMEyv — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) May 1, 2020 Per la precisione si tratta dei sanitari del reparto di isolamento di un ospedale di Zouping, città-contea della provincia orientale dello Shandong, Cina. La foto, inserita in un articolo di Hongkong free press, è stata scattata il 28 gennaio scorso. Ad accorgersi della gaffe l’esponente di Fratelli d’Italia Caio Mussolini, che ha twittato: «Zingaretti celebra il primo maggio ringraziando medici e infermieri… CINESI! Capisco la necessità di stare al Governo con Giggino ‘o pechinese, ma il PD offende medici e infermieri ITALIANI, eroi veri #1Maggio #FestadeiLavoratori», ha attaccato l’esponente di Fratelli d’Italia, scatenando la polemica. Cristina Gauri