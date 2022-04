Roma, 21 apr – In occasione del centenario della marcia su Roma, il Primato Nazionale ha inaugurato uno speciale a puntate dedicato al fascismo: 19/22: la lunga marcia. In questa serie di articoli vengono ripercorsi gli avvenimenti che, dalla fondazione dei Fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a Milano (23 marzo 1919), porteranno le camicie nere al potere (28 ottobre 1922). Lo speciale è pubblicato sul mensile del Primato dal numero di marzo a quello di ottobre, per otto puntate in totale. Si tratta di un inserto collezionabile, estraibile dalla rivista.

Lo speciale del Primato Nazionale

Lo speciale 19/22 è stato affidato dal Primato Nazionale alla penna di Fabrizio Vincenti, che ogni mese darà voce ai protagonisti del momento. Il filo narrativo è infatti arricchito dalle citazioni di diari e interviste dell’epoca: da Filippo Tommaso Marinetti a Ernesto Daquanno, da Cesare Rossi a Roberto Farinacci, fino ovviamente a Benito Mussolini. Ogni puntata è inoltre impreziosita da una grafica accattivante e futurista, con la cronologia degli eventi salienti, box esplicativi, cartine geografiche e mappe concettuali.

Da Fiume all’ascesa dei socialisti

Nella prima puntata il Primato Nazionale vi aveva narrato della nascita dei Fasci italiani combattimento. La seconda, attualmente in edicola, si sofferma invece sull’impresa di Fiume e le prime difficoltà incontrate dal movimento mussoliniano. Se il colpo di mano di d’Annunzio e dei suoi legionari aveva ridestato le speranze del fronte patriottico italiano, le vicende di casa sono più che allarmanti: la crisi economica seguita alla guerra dà forza ai socialisti, che entrano in massa in Parlamento e indicono un’ondata di scioperi generali. Per i Fasci le cose si mettono male: l’appuntamento elettorale si rivela un fiasco e Mussolini comincia a nutrire dubbi sul futuro della sua creatura. Ma è proprio dalle difficoltà incontrate – che sembravano insormontabili – che le camicie nere sapranno trarre nuova linfa per preparare la loro riscossa. La lunga marcia era appena iniziata.

