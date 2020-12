Roma, 11 dic – E’ morto Kim Ki-duk e con lui si dissolve l’ultima lectio magistralis del cinema orientale. Il grande regista coreano è deceduto in Lettonia all’età di 59 anni per complicazioni legate al coronavirus, stando a quanto riportato dal giornale locale Delfi. Leone d’Oro nel 2012 alla 69esima edizione del Festival del Cinema di Venezia con il film Pietà, si trovava nel Paese baltico dallo scorso 20 novembre. Intendeva acquistare una casa a Jurmala, città balneare sul golfo di Riga, ma non si era presentato all’incontro con il venditore. La morte del regista sudcoreano è stata confermata anche dalla sua interprete, Daria Krutova.

Kim Ki-duk, inafferrabile regista zen

Kim Ki-duk è dunque andato oltre, ma restano le sue pellicole. Uniche e preziose perché ogni volta che le riavvolgi si mostrano differenti, fedeli al frammento misterico di Eraclito: “non si entra mai nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso”. Una su tutte, Primavera, autunno, estate, inverno… e ancora primavera, magistrale parabola zen. Girata in un luogo atemporale, dove un monaco e il suo discepolo contemplano lo scorrere delle stagioni e dei suoi colori. L’espiazione e la penitenza, la gioia e il dolore, la meditazione e la rabbia… tutto fluisce, tutto si ripete, tutto finisce per poi ricominciare. E il protagonista assoluto è il silenzio. Un silenzio che riesce a comunicare molto più di qualsiasi dialogo, concentrando l’attenzione dello spettatore sulla potenza evocatrice delle immagini. Poiché come per le più classiche opere orientali ogni commento è superfluo, meglio tacere e osservare.

Time, giù la maschera

E poi c’è Time, geniale allegoria in chiave postmoderna dell’attuale società edonista, dove il silenzio è sostituito dalla parlantina incessante. E non può essere altrimenti perché in questo caso lo scenario è la città, una normalissima metropoli attuale, caotica e rumorosa. Qui l’abitudine consuma e il ripetersi del gesto, incapace di rinnovarsi, svanisce il desiderio e spegne la passione. Così una ragazza ossessionata dall’idea di non attrarre più il proprio partner decide di ricorrere al chirurgo plastico e cambiare faccia.

Mutare l’aspetto del proprio volto non significa però diventare un’altra persona, ma pirandellianamente non essere più riconoscibile agli altri e a se stessi. Credere quindi che l’immagine di sé sia tutto porta alla completa perdita d’identità. L’uomo, narcisista fino all’esasperazione, si illude di poter impedire l’inevitabile decadenza del proprio corpo, magari spalmandosi miracolose creme antirughe o intraprendendo cure antinvecchiamento. E’ l’incapacità dell’uomo contemporaneo di accettare la propria vita, senza mai afferrarla, senza mai viverla davvero. Giù la maschera dunque, tutto scorre. Kim Ki-duk ha solo attraversato il fiume.

Eugenio Palazzini