Bologna, 18 sett – Siamo nella “rossa” e accogliente Bologna. E’ proprio qui, un cittadino 34enne di origine marocchina (ma chi si è laureato e lavora a Bologna) dichiara: “Nella scuola materna di mio figlio c’è un grave problema di integrazione, lo devo portare via”.

Entrambi i genitori marocchini

L’uomo non ha mai dimenticato le sue origini marocchine ed è un musulmano praticante proprio come la moglie, anch’essa di origini nordafricane (ma i suoi genitori sono venuti a vivere a Bologna nel lontano 1967) eppure vorrebbe che il figlio avesse la possibilità di integrarsi appieno. Cosa impossibile in una scuola in cui nessuno parla italiano.

Maestre fanno fatica a pronunciare nomi dei bimbi





«Al momento dell’iscrizione alla scuola materna — racconta l’uomo — abbiamo indicato le quattro scelte richieste dal Comune: nelle prime tre scuole che avremmo preferito non c’era posto, ci hanno inseriti nella quarta». La scuola prescelta è quella dell’infanzia del San Donato-San Vitale, fuori Massarenti. «Il giorno dell’open day” spiega il marocchino “avevo visto disegni con le bandiere di tutte le nazionalità nella scuola, ma avevo pensato si lavorasse molto sull’integrazione culturale, ma quando siamo arrivati a scuola il primo giorno ci siamo trovati in una classe con tutti i bambini stranieri». L’eccezione veramente è rappresentata da un solo bimbo italiano. «Le maestre facevano fatica addirittura a pronunciare i nomi dei bambini», racconta il marocchino.

Il Comune: “Cambi scuola”

Dunque l’uomo ha telefonato all’ufficio scolastico comunale per protestare e chiedere il cambio della scuola: «La prima risposta che mi hanno dato è che, se non mi andava bene, il posto l’avrei dovuto rifiutare mesi prima, ma io non me lo sarei nemmeno sognato. Chi può conoscerla e immaginarla la composizione di una classe della materna? E soprattutto chi poteva immaginare che facessero classi con soli bambini stranieri?». La risposta degli impiegati comunale è stata quindi sconcertante: «Mi hanno detto che nella classe ci sono 8 bambini italiani, che non sono tutti stranieri. Ma sono italiani come il mio, cioè con cittadinanza italiana, figli di genitori immigrati, molti dei quali non parlano ancora l’italiano».

“Comune non lavora sull’integrazione”

«Non voglio passare per razzista perché sarebbe folle viste le mie origini” insiste il papà marocchino “ma qualcuno deve rendersi conto del problema in Comune, non si lavora così sull’integrazione». Quindi la famiglia è costretta a usare “mezzi propri“: «Stiamo cercando una privata e siamo disposti a pagare, ma il problema è che in Italia le private sono quasi tutte cattoliche e noi siamo musulmani». «Noi siamo genitori attenti” continua il papà marocchino “e non ci basta che nostro figlio stia in un posto tutto il giorno perché noi dobbiamo lavorare, vorremmo un posto che favorisca la sua crescita e che lo aiuti a sentirsi parte di questa città. Come è possibile in una classe con più di 10 nazionalità diverse? Non è possibile, tenere 19 bambini stranieri insieme non è fare integrazione, è ostacolarla”.

Ilaria Paoletti

Commenti

commenti