Grosseto, 4 set — Si parla di e soprattutto contro il ddl Zan con Francesco Borgonovo a Direzione Rivoluzione, la quattro giorni politico culturale di CasaPound Italia che svolge in provincia di Grosseto fino a domani. Il vice direttore della Verità, fresco di pubblicazione del libro Il regime del gender (La Verità-Panorama 2021)con la prefazione di Maurizio Belpietro ha intrattenuto i presenti con un monologo contro il disegno di legge contro l’omotransfobia e la dittatura del politicamente corretto che si sta affermando nelle sue varie sfumature, compresa l’ideologia arcobaleno

Borgonovo: il ddl Zan non aggiunge diritti ma li toglie

«Il ddl Zan non aggiunge alcun diritto alle persone omosessuali, transessuali, lesbiche a tutto l’universo Lgbt», spiega Borgonovo ai microfoni del Primato. «Semmai toglie libertà di parola non a chi odia gli omosessuali o a chi vuole commettere violenze, ma chiunque osi esprimere un pensiero diverso da quello normalmente esposto dagli ideologi arcobaleno». Il ddl Zan cancella le differenze, cancella la verità, cancella la cultura.

Legge liberticida

Il ddl Zan, spiega Borgonovo, «è una legge liberticida che non garantisce più libertà, non garantisce più protezione. Semmai, discrimina persino gli omosessuali che vanno controcorrente» rispetto ai canoni del pensiero unico. «E’ l’ennesima trovata per imporre l’ennesimo bavaglio ideologico e ci sono un sacco di buone ragioni» per essere contro questa proposta di legge: «Una per ogni articolo del ddl».

Cristina Gauri