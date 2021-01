Roma, 21 gen – Al bando re e regine, il mondo è senza gender. E anche le carte da gioco devono adeguarsi. Per fortuna una laureata in psicologia forense dei Paesi Bassi ha creato un mazzo nuovo di zecca, privo di discriminazione.

Indy: “Nelle carte c’è disuguaglianza di genere”

Indy Mellink, 23 anni, ha avuto l’idea mentre spiegava le regole di un gioco ai suoi cugini – a quel punto le è venuta in mente la “sottile disuguaglianza” di avere un re più prezioso di una regina. Dopo un po’ di incoraggiamento da parte di suo padre, Indy ha deciso di progettare il proprio mazzo con oro, argento e bronzo al posto delle carte re, regina e jack.

Carte “in cui il re vale più della regina”

Ha detto: “Se abbiamo questa gerarchia secondo cui il re vale più della regina, questa sottile disuguaglianza influenza le persone nella loro vita quotidiana perché è solo un altro modo di dire” ehi, sei meno importante “. “Anche le disuguaglianze sottili come questa giocano un ruolo importante“, secondo lei. Dopo aver armeggiato con un mazzo di carte tradizionale, Indy alla fine ha prodotto un sistema che ha sostituito il tradizionale Re, Regina e Fante con oro, argento e bronzo.

Il “grazie ma no grazie” dei professionisti delle carte

Da quando ha visto le sue carte decollare in popolarità, Indy le ha “testate” su giocatori di carte professionisti, che non erano mai stati consapevoli della disuguaglianza sessuale nelle carte prima d’ora (e come biasimarli). Berit van Dobbenburgh, capo della Dutch Bridge Association, ha affermato che è importante che le persone riflettano sulla disuguaglianza di genere, ma che sarebbe difficile effettuare un cambiamento formale perché le nuove richiederebbero modifiche ufficiali alle regole. Ha detto: “Mi chiedo se ne valga la pena. Ma la neutralità di genere, sono d’accordo! È fantastico che qualcuno di questa età l’abbia notato. È la nuova generazione”. Come a dire: “Grazie, ma no grazie“. Qualcuno spieghi a Indy che le carte traggono ispirazione dalle corti reali europee nelle quali, sovente, il re era più importante della regina (spesso, ma non sempre). E’ una tradizione ma soprattutto un gioco. E le signore lo sanno bene: il re può finire pure nel mazzo di una femmina. E’ un gioco democratico. Perché le femministe ci devono togliere tutti i divertimenti?

Ilaria Paoletti