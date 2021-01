Roma, 21 gen – Con un giorno di ritardo ma alla fine la polemica è montata. La notizia è di ieri, ma la parola #escort in tendenza su Twitter c’è entrata solo oggi. Parliamo ovviamente dell’insulto gratuito che Alan Friedman ha rivolto a Melania Trump, episodio che ha costretto ad intervenire (sempre con un giorno di ritardo) anche la campionessa del femminismo e del politicamente corretto istituzionale, Laura Boldrini.

Lo sfondone di Friedman a Unomattina

Ieri a Unomattina Alan Friedman aveva dichiarato: “Mi lascia la parte più divertente, vedo … Trump si mette in aereo con la sua escort … la sua moglie … e vanno in Florida”. Il giornalista americano ha di fatto dato della prostituta all’ex first lady Usa, tra le risatine di conduttori e ospiti in studio. Solo oggi il giornalista si è parzialmente scusato, appellandosi alle differenze linguistiche visto che in inglese “escort” vuol dire “accompagnatrice”.

La Boldrini prova ad assolvere Friedman

Tesi difensiva che in sostanza è stata rilanciata anche dall’ex presidente della Camera. Laura Boldrini ha riservato giusto un colpo di spugna a Friedman: “Ma si può mai definire Melania Trump una escort o accompagnatrice? Ci auguriamo che Alan Friedman sia veramente inciampato sulla lingua come dice. Il linguaggio eccessivo e offensivo, che colpisce soprattutto le donne, è un male di questo tempo che va combattuto”.

A chiamare in campo le femministe era stata la Meloni

Insomma la Boldrini è intervenuta tardi e senza troppa verve, probabilmente tirata un po’ per la giacchetta dall’indignazione arrivata da destra. Giorgia Meloni aveva dichiarato: “Grave episodio sulla tv pubblica Alan Friedman definisce Melania ‘escort’ prima di correggersi e chiamarla ‘moglie’ di Trump. Surreale che nessuna paladina del femminismo sia intervenuta. Cosa sarebbe accaduto se a essere definita così fosse stata un’esponente di sinistra? Surreale anche che Friedman non si sia scusato immediatamente per le gravi parole pronunciate, aspettando le polemiche per poi dare la sua versione”.

Davide Romano