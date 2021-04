È interessante chiedersi, come Gaber, che cos’è la destra e che cos’è la sinistra. In maniera meno scanzonata ma comunque approssimativa, Norberto Bobbio tenta di fare questa distinzione in un suo noto scritto, arrivando a conclusioni frettolose e paradossali: i valori della destra sono quelli che privilegiano principalmente la competizione, l’agonismo, la libertà; quelli della sinistra privilegiano la giustizia, la solidarietà, l’identificazione empatica con l’altro.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021

Destra – sinistra: categorie “deboli”?

In questa confusione di Bobbio si ripropone comunque un tema eterno. Che cos’è la destra nella storia? Achille sarebbe di destra mentre Ettore sarebbe di sinistra? Silla rappresenterebbe la destra mentre Mario la sinistra? Cesare è di sinistra perché appartiene ai populares? In realtà, dà luogo all’impero che tendiamo ad associare ad un sistema politico di destra. E nel Medioevo chi sarebbe più di destra? Teodorico, il barbaro distruttore, o Boezio che è più tradizionalista?

Leggi anche – Meluzzi ci racconta l’”Attacco alla famiglia”: “L’abominio progressista sta vincendo, ma il male non prevarrà”

Quando ci spingiamo così lontano, queste categorie risultano deboli per essere utilizzate. Bisogna arrivare, come diceva…