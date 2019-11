Roma, 11 nov – Hanno suscitato scalpore e interesse mediatico le parole di monsignor Domenico Mogavero (già balzato agli onori della cronaca nei mesi scorsi per alcune esternazioni non proprio equilibrate), pronunciate in un’intervista al Corriere della Sera: “Questo Papa è di sinistra? Il Papa non fa politica, predica il Vangelo. E se fa questa scelta assoluta per i poveri non dice nulla di nuovo. È stata in qualche modo l’ideologia comunista a copiare”. Teorie forti, tanto da far passare in secondo piano nientepopodimeno che una sorta di scomunica per Salvini, bollato come non cattolico, nonostante la fede sbandierata, condita di rosari e appelli alle Santità, durante gli ultimi comizi in piazza.





Cristianesimo e riscatto degli ultimi

Effettivamente storicamente, come testimonia l’alto prelato, sin dalla sua nascita il cristianesimo si è rivolto soprattutto alle masse di poveri disperati o di schiavi, in analogia con quanto succederà poi per la nuova ideologia comunista, che farà breccia soprattutto nel proletariato urbano, sradicato da terra e famiglia. Ad esempio, allorché il nuovo culto cristiano iniziò a fare proseliti tra i reietti nell’antica Roma, fin da subito ci fu un forte contrasto con la religiosità tradizionale capitolina, tanto che i romani non riuscivano proprio a capirne gli indirizzi e le finalità, ad esempio accusandolo di magia di basso rango o tacciandolo di eresia rispetto al culto ebraico, riconosciuto invece come legittimo.

Quando il cristianesimo venne ufficializzato come unico culto di Roma e di conseguenza venne vietata ogni forma di celebrazione pagana, prevedendo pene durissime per i trasgressori, questo sfociò in una campagna di odio e distruzioni senza precedenti. Ad esempio, pochi sanno che le rovine tutt’oggi ammirabili nel Foro di Roma non sono l’effetto delle guerre succedutesi nei secoli, quanto molto più semplicemente esito dell’opera del fanatismo cristiano, volto a cancellare ogni ricordo della grandezza di Roma e dei suoi culti, attraverso la distruzione dei templi, per poi utilizzarne i materiali nella costruzione delle nuove Chiese. Stessa metodica operazione di annientamento fu compiuta dal punto di vista culturale: furono date alle fiamme magnifiche biblioteche, dove si trovavano depositate le fonti dello straordinario sapere classico, dai filosofi greci ai teologi latini, per cancellare persino ogni ricordo delle conoscenze del vecchio mondo.

Il comunismo e la stessa furia iconoclasta

In analogia a tutto ciò, d’altra parte, molti secoli dopo, anche il comunismo si adoperò, con il pretesto di voler rendere tutti ugualmente felici, per cancellare ogni ricordo dei vecchi culti e delle precedenti culture, provando ad annientare anche lo stesso cristianesimo. Il comunismo definiva infatti la religione come “l’oppio dei popoli” e la rivoluzione rossa doveva liberare il proletario da queste false preoccupazioni, intendendolo relegare in una dimensione orizzontale della vita, priva di ogni riferimento o aspirazione mistica. Il comunismo proclamava il proprio culto come unico e vero Dio, che non poteva coesistere con nessun altro.

Ma, terminato questa velocissimo raffronto storico, torniamo al nostro monsignore ed alla sua intervista. Alla domanda: «Questo Papa è di sinistra?», ha risposto che Francesco si limita a predicare il Vangelo e che in qualche modo sono stati poi i comunisti a copiare. Allora il timore potrebbe essere il ritorno ad una nuova epoca di barbarie e distruzioni (di fatto già in atto, come testimoniano ogni giorno le cronache dei giornali), magari capitanata proprio dal Papa e dagli eserciti che sta cercando di arruolare, ovvero le masse di immigrati sradicate dai propri paesi e dalle proprie culture, di cui non cessa di sostenere l’arrivo.

La Civiltà sopravvive

Però, nonostante tutti questi tentativi, operati nei secoli e fino ai nostri giorni, di ridurre l’uomo ad un consumatore senza radici né valori, estirpando ogni altra aspirazione o sensibilità, nulla può cancellare quell’invisibile filo conduttore che lega le nostre anime e i nostri cuori ai giganti che hanno tracciato le vie della nostra civiltà, da Platone fino a Dante Alighieri, da Leonardo da Vinci a Mozart, passando per tutti coloro che diedero la vita per difendere l’Europa nei millenni, da Leonida con i suoi 300 spartani, a Massenzio che esce da Roma per affrontare Costantino in campo aperto, da Federico II “stupor mundi”, pluriscomunicato per aver osato opporsi agli avi di Bergoglio, fino all’ultimo milite ignoto caduto per difendere la sua postazione di contro al dilagare delle turbe rosse.

Marzio Boni