Roma, 8 apr – Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista allo scrittore e giornalista Austen Ivereigh sulla crisi economica e sanitaria scatenata dal coronavirus. Il Pontefice torna a bacchettare i discorsi populisti.

“Mi preoccupa ipocrisia politici”

“Oggi, in Europa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo non è difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933, più o meno gli stessi che qualche politico fa oggi”. Dice ancora Papa Francesco nella sua intervista pubblicata in traduzione italiana da Civiltà Cattolica: “Questa crisi ci tocca tutti: ricchi e poveri. Mi preoccupa l’ipocrisia di certi personaggi politici che dicono di voler affrontare la crisi, che parlano della fame nel mondo, e mentre ne parlano fabbricano armi. È il momento di convertirci da quest’ipocrisia all’opera. Questo è un tempo di coerenza. O siamo coerenti o perdiamo tutto”.

“Vendetta della natura? Forse”

“Ogni crisi è un pericolo, ma è anche un’opportunità. Ed è l’opportunità di uscire dal pericolo. Oggi credo che dobbiamo rallentare un determinato ritmo di consumo e di produzione e imparare a comprendere e a contemplare la natura”. “Non abbiamo dato ascolto alle catastrofi parziali” dice ancora Papa Francesco: “Chi è che oggi parla degli incendi in Australia? E del fatto che un anno e mezzo fa una nave ha attraversato il Polo Nord, divenuto navigabile perché il ghiaccio si era sciolto? Chi parla delle inondazioni? Non so se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta. Abbiamo una memoria selettiva”.

Ilaria Paoletti