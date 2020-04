Milano, 8 apr – L’appartamento di una copia di coniugi morti per coronavirus occupato da un italiano e una marocchina dopo aver saputo della dipartita dei due. Succede nella periferia est di Milano, città dove ormai le meschine, inqualificabili occupazioni di appartamenti “liberati” dalla malattia – vuoi perché chi li abita è stato ricoverato all’ospedale, vuoi perché, purtroppo, qualcuno nel frattempo di Covid-19 ci è morto – da parte di rom ed extra comunitari sono all’ordine del giorno.

La vicenda è stata riportata da Libero. Il coniugi sono deceduti a un mese di distanza l’uno dall’altra: prima il marito, spirato agli inizi di marzo, e poi la moglie, morta qualche giorno fa sempre per gli effetti dell’infezione da coronavirus. La casa è rimasta disabitata – una ghiotta occasione per gente priva di scrupoli, morale e senso civico. La coppia di abusivi, un italiano e una marocchina, hanno infatti deciso di occupare l’alloggio Aler ormai disabitato, sito in via dei Cinquecento al civico 12, nei pressi di piazzale Corvetto, a Milano.