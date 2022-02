Una nazione spaccata in due: questo ci lasceranno gli anni della scellerata gestione anti-Covid. Non esiste devastazione più grave di quella sociale. Perché le ferite che lascia risultano sempre difficilmente sanabili, anche a distanza di tempo. La tenuta sociale di un Paese, una volta compromessa, corrode le fondamenta di qualsiasi possibile rinascita. Eppure, ragionare sul da farsi significa guardare in faccia la realtà e prendere atto dello stato delle cose, per quanto duro esso sia. Il popolo italiano, storicamente privo di una Weltanschauung condivisa, è stato letteralmente dilaniato a colpi di propaganda governativa.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022

Un’Italia spaccata in due

L’obiettivo dei grandi media è stato quello, sin dal principio, di dar vita a due opposte fazioni, divise da una linea tracciata dall’ago di una siringa. Da una parte i «bravi» e i «responsabili», benedetti dal siero e protetti dall’unica vera scienza. Dall’altra i cosiddetti «no vax», ovvero i subumani, gli untori, gli eretici affetti dal morbo del dubbio.

Due estremi, dunque, intrinsecamente inconciliabili tra di loro, costantemente aizzati alla lotta come cani rabbiosi. La scala di grigi tra l’una e l’altra posizione è stata sapientemente oscurata, ponendo la questione su un dualismo falso, un classico (ed efficace) divide et impera. Non passa giorno senza che un esponente della politica o dell’informazione italica non vomiti odio e rancore sulla minoranza dei non vaccinati, rei ormai di tutto: di intasare le terapie intensive (falso), di creare nuove varianti (falso) e persino di recare danno ai vaccinati (falso e senza senso). Allo stesso tempo, in risposta alle discriminazioni dovute all’obbligo del green pass persino per spostarsi e lavorare, dunque per vivere, sono stati eretti fortini circondati da mura sempre più alte, entro le quali resistono cittadini stremati…