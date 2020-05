Roma, 2 mag – Stanno tornando a galla gli amanti dell’ambientalismo, di Terra Mammà, dell’equo & solidale e della decrescita felice. Sono gli occupy, i figli dei girotondini, quelli dell’altro modo di fare sviluppo, dell’altro modello energetico, di tutti in bicicletta e del surriscaldamento globale che è solo colpa dell’Occidente, ché in Cina, India e in Sud America hanno ancora da crescere.

C’era da aspettarselo che questo blob social mondano in stile Podemos rifacesse capolino durante il duro scontro con la più grande e grave pandemia dell’ultimo secolo, ovviamente inneggiando alla natura che avanza, all’uomo che arretra sconfitto, agli orsi che attraversano le strade e le paperelle che entrano in farmacia (è accaduto davvero a Novoli, Firenze).

Il disastro sanitario, in termini di vite, e il disastro economico, in termini di nuovi poveri, ringalluzziscono i signorini green perché, a detta loro, è la prova di come la natura a un certo punto si ribelli ai nostri soprusi e ci renda pan per focaccia. Naturalmente, che questo virus possa essere uscito fatto e confezionato da un laboratorio cinese passa in secondo piano poiché il palcoscenico deve essere occupato dall’orso bianco anoressico che impugna il coronavirus per ribellarsi al (finto) scioglimento dei suoi ghiacci. Suoi, nostri, loro, chissà, fatto sta che, per quanto riguarda l’eventuale classifica di importanza degli esseri attualmente viventi, difficilmente un orso polare diverrà presidente del Consiglio o scoverà un vaccino per salvarci dalla pandemia. Segno che qualche differenza alla fin fine c’è. Segno che l’intenzione di questi hippy scapestrati di porre sullo stesso piano animali e uomini risulta essere sia stupida e sia errata da un punto di vista logico. Nessuno di loro, difatti, si negherà l’utilizzo di una cura nata dagli esperimenti animali. Ciò significa che i loro bollori ambientalisti finiscono sempre per fare a cazzotti con la realtà e con le esigenze quotidiane di una popolazione che, seppur in grande aumento, di certo non può decidere di autodecimarsi per non rischiare di calpestare troppe formiche.

Epperò, l’idea del sovraffollamento del pianeta riconduce a cupi ricordi del secolo scorso, quando l’eugenetica prese la forma di una vera e propria associazione di persone tra intellettuali ed economisti, abbracciando le frange più moderne e accattivanti del femminismo e dell’ambientalismo, ossia di due movimenti ideologici che, sulla base del perseguimento di un bene ritenuto universale, rivendicavano il diritto di tenere sotto controllo le nascite nel mondo sia tramite gli aborti di massa e sia tramite la segregazione dei soggetti imperfetti ai quali era impedito di riprodursi.

Tutti noi pensiamo che i buontemponi che passano le giornate a fare rumori nei boschi durante i periodi di caccia siano, appunto, dei perdigiorno, ma invece rappresentano la frangia neanche troppo estrema di un movimento ideologico insano per cui gli esseri umani sono innanzitutto secondi al resto della natura e, per questo, meritano periodicamente di essere decimati e ricondotti ad un regime di instabilità, di terrore. Possono sembrare, le loro, delle mere follie, ma vi è una profonda logica intrisa di un tipo particolare di razzismo nell’idea di una pandemia che ristabilisce gli equilibri e ristabilisce l’ordine, o nella battaglia grottesca per l’orso che in Trentino viene catturato perché pericoloso ma che lor signori vorrebbero vedere scorrazzare nei giardini della popolazione. Un orso, è evidente, ucciderebbe le persone. Persone che, però, si sono macchiate della colpa di aver cementificato una parte di mondo che non gli appartiene e dunque meritano di pagare con la vita.

Vabbè, poi ci sono gli intellettuali liberal stipendiati dal servizio pubblico italiano che si esibiscono in raccapriccianti spettacolini arcobaleno ecofriendly, e, fingendosi ingenui, tifano per la natura come se appunto l’anatroccolo che attraversa la strada non derivasse da una pandemia che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo. Naturalmente i girotondi attorno i pannelli solari, alle pale eoliche se li fanno comodamente seduti su un’auto elettrica da 100mila euro, e l’immigrato anticonsumismo e rispettoso del pianeta che vorrebbero innalzare a modello da seguire è il tipo che lucida il cotto del loro salotto. È una visione distorta del mondo e della vita, colma di senso di superiorità e di spocchia, ma c’è un filo ovviamente rosso che collega il tutto, ed è la presunzione di essere i portatori di verità. E se la loro verità è che il tofu è più buono di una bistecca, è meglio rimanere nei nostri errori.

Lorenzo Zuppini