Grosseto, 29 ago — Vittorio Feltri a Direzione Rivoluzione, la festa nazionale di CasaPound Italia arrivata alla quattordicesima edizione e che quest’anno si terrà dal 2 al 5 settembre a Principina a Mare (Grosseto). Un programma particolarmente ricco e che vedrà la partecipazione di molti ospiti del panorama sovranista italiano tra conferenze, dibattiti, spettacoli e concerti.

Feltri: uno stile corrosivo e ostinatamente «contro»

Vittorio Feltri è uno dei più noti e rinomati saggisti e giornalisti italiani: non diremo «opinionisti», perché ormai l’espressione vuol dire tutto e il contrario di tutto. Soprattutto, finisce con il descrivere autentiche macchiette che rappresentano l’assoluto contrario della coriacea caparbietà orobica di Feltri. Direttore di importanti testate come L’Indipendente, l’Europeo e il Giornale, ha poi fondato Libero, quotidiano che ha reso un autentico alter-ego del suo stile corrosivo e ostinatamente «contro».

Contro cosa, esattamente? Soprattutto contro l’asfissiante cappa del politicamente corretto, della oleosa melassa buonista, e lo ha fatto in tempi non sospetti, quando ancora il termine «politicamente corretto» non sembrava minaccioso e pervasivo come invece è oggi.

L’eterna lotta contro il politicamente corretto

Feltri non le ha mai mandate a dire. Tanto da esser finito più di una volta in aula di tribunale per mano di personaggi dallo scarso senso dell’umorismo, e soprattutto negli ingranaggi burocratici dell’Ordine dei giornalisti che più volte ha pensato bene — alla faccia della libertà di espressione e in ossequio al solito doppio standard della sinistra — di comminargli censure e addirittura, in un primo tempo, radiarlo dall’ordine (salvo poi rivedere la gravissima sanzione).

Che la cosa non abbia comunque turbato più di tanto l’inossidabile Vittorio, autentica tempra bergamasca, è testimoniato dalla sua decisione — risalente al 2020 — di cancellarsi dall’Ordine stesso, stufo delle continue, non richieste «attenzioni» di un organismo che si rivelava sempre più smaccatamente punitivo nei suoi confronti.

Un approccio schietto

I giornali da lui diretti si sono sempre caratterizzati per un approccio schietto, diretto, profondamente e ferocemente sarcastico, tanto da essersi sempre lasciati dietro una lunga scia di polemiche: ha risollevato assai spesso dal ciglio del burrone le sorti editoriali di quotidiani, e lo ha sempre fatto infondendo la sua inconfondibile identità redazionale e giornalistica a quelle testate.

Feltri ha anche una notevole carriera editoriale come saggista, con una lunga sequenza di titoli pubblicati in prevalenza da Mondadori; libri in cui ha affrontato alcuni dei temi più spigolosi della contemporaneità, dal rapporto conflittuale con l’Islam alla dominazione tedesca sull’Unione europea, passando per le sue memorie di cronista.

