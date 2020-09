Siamo nel 2020, un ragazzo è morto in seguito ad un brutale pestaggio a Colleferro. Si chiama Willy Monteiro Duarte , è di origini capoverdiane: è nero. I presunti assassini sono invece dei bulli di paese tatuati, probabilmente cocainomani, e abitualmente dediti alla violenza. “Qualcuno” dalla stampa parla di razzismo, come se non vedesse l’ora di avere un caso George Floyd tutto nostro; la questura e le ricostruzioni smentiscono questa ricostruzione. Willy è intervenuto per difendere un suo amico, e ci ha rimesso le penne. In un mondo ideale le cose potrebbero finire così. Invece siamo (anche) nel mondo di Chiara Ferragni . Due giorni fa, l’insalata bionda di Cremona pubblica sul suo account Instagram da 20 milioni di follower una storia. Condivide (anche idealmente) una interpretazione raffazzonata dell’omicidio , parla genericamente di “cancellare la cultura fascista”, dei presunti assassini come di “4 fasci” e via dicendo. Le reazioni sono di giubilo per i millennials cresciuti a pane, Netflix e epos Black lives matter, la Ferragni viene rivalutata anche a sinistra. Qualcuno, invece, alza timidamente la manina e dice: “Ragazzi, ma dove sta il movente del razzismo? In virtù di quale elemento la Ferragni sostiene questa tesi?”.

La Ferragni torna sulla questione Colleferro

E si sa, i social sono popolati di bestie che vogliono solo sentirsi dare ragione. Alla Ferragni sarà arrivata una valanga di insulti oltre che di apprezzamenti; ma a questo lei dovrebbe esserci abituata. Oggi la Ferragni torna sul punto e scrive di suo pugno su Instagram. E lo fa per lamentarsi: “Riposto un pensiero coraggioso (con cui concordo) di una ragazza sulle mie stories di Instagram riguardanti il modo in cui la stampa tratta un brutale omicidio e questo cosa provoca?” scrive l’influencer “un dibattito politico inutile, in cui ancora una volte le parole vengono strumentalizzate ed il problema principale sembra essere scoprire il mio credo politico”.

“Qualsiasi espediente è buono per fare polemica per la stampa” scrive ancora l’insalata bionda “che usa sempre questi spunti per trarre conclusioni (nella maggior parte molto lontane da ciò che è stato scritto) senza informarsi e soprattutto senza INFORMARE a dovere“. “Cosa mi rattrista di tutto questo?” chiosa la signora Fedez “che ancora una volta venga spostato il focus di un crimine orrendo e venga spesa molta più energia nell’andare contro o a favore di una persona piuttosto che analizzare a fondo i problemi della nostra società”. Dello stesso avviso Fedez, che tra una marchetta e l’altra a delle creme antirughe trova il tempo per giustificare in modo emozionale la cazzata fatta: “Io e mia moglie colpevoli di aver espresso un pensiero in maniera civile”. Perché nel mondo di Fedez solo l’educazione è un valore, non conta cosa dici, se lo dici “in maniera civile”. Bravo Fedez: le mamme applaudono, le donne vincono ancora.

La Ferragni non è più Diavoletta87, ha 33 anni e un figlio. Lei e suo marito sono un’industria che cammina. Eppure il suo primo istinto, di fronte alle reazioni piccate della stampa che commenta la sua improvvida scesa in campo contro il fascismo di cui invoca la “cancellazione”, è quello di sbattere i piedi in terra e fare i capricci ancor prima di comprendere e ascoltare. Non è lei che ha fatto il passo più lungo della gamba, sono gli altri che sono cattivi e interpretano male. Non è lei che ha sentenziato su argomenti che non sa sostenere, è il mondo che è crudele e sposta ‘il focus’ su di lei, povera dolce mamma che vuole solo la pace nel mondo. E il marito non è da meno. Le critiche non hanno spazio nel mondo dorato degli influencer; essi pensano davvero di avere gli strumenti per discettare di vestiti come di politica o cronaca, ma questo diritto non cade dal cielo e non si conquista con i like. E grazie a Dio c’è ancora qualcuno che si permette di criticarli.