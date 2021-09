Ogni tanto quelli come me vengono accusati da parte di giovani sbarbatelli internauti di aver abbracciato una visione delle cose «vecchia» o semplicemente «retrograda». Chi muove queste critiche parte sempre da una serie di presupposti ingenui e a volte demenziali, tuttavia rivelatori dell’epoca che stiamo vivendo.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021

Grazie allo strapotere mediatico, la cricca globalista è riuscita ad entrare con forza nelle teste di milioni di ventenni e trentenni, istruendoli su cosa fosse da «giovani» e cosa no. E, soprattutto, su cosa considerare vecchio e fuori dal tempo. Il resto lo ha fatto l’omologazione tipica di una certa età, ovvero la semplice paura di essere tagliati fuori dal gruppo.

Le battaglie dei “giovani”: tutte funzionali al sistema

Manco a dirlo, le battaglie a cui sono chiamati ad aderire liceali e universitari sono tutte, ma proprio tutte, funzionali al sistema. Persino quelle che, almeno al principio, sembrano avere intenti nobili. Pensiamo ad esempio all’ambientalismo in salsa gretina: una serie di manifestazioni finanziate e cavalcate da tutti i grandi media, atte a recapitare richieste pre-impacchettate agli squali di Davos, già pronti con il loro Grande Reset. Oppure al movimento Black lives matter, una passerella per le peggiori follie ideologiche globaliste (lotta al nucleo familiare tradizionale, teoria critica della razza, cancel culture ecc.), spacciata per lotta contro il razzismo e imposta come tale a reti unificate. Fino alle più radicali rivendicazioni del mondo Lgbt, propagandate ovunque – da Netflix a Hollywood – e dipinte come una risposta civile (quanto inderogabile) ad emergenze, di fatto, inesistenti.

Così, galvanizzati dal supporto dei propri beniamini milionari su TikTok e Instagram, orde di ragazzi si gettano contro i mulini a vento. Energie e talenti sprecati in battaglie, nella migliore delle ipotesi, inutili. Il tutto con la certezza eterodiretta che questo…