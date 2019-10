Roma, 26 ott – Avete presente Lilli Gruber? La giornalista che fece dell’imbarazzante bodyshaming “al contrario” su Matteo Salvini, in un picco di cattivo gusto televisivo?Adesso ha scritto un libro dal titolo emblematico: Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone in cui mette a nudo tutta la sua vena femminista.





“Siamo in mano a bifolchi misogini”

In un’intervista per Io, donna la Gruber racconta di come da tempo voleva scrivere qualcosa a “tema donne” e quello che l’ha definitivamente convinta è l’operato di Matteo Salvini: “Mi ha ispirata Salvini: basta con tutto questo testosterone, mi sono detta. Non è più tollerabile che così tanti Paesi importanti nel mondo, dagli Usa al Brasile, siano in mano a un’internazionale di bifolchi misogini che fanno danni non solo alle donne, ma a tutti”. Quindi da Trump a Salvini, per giungere a Bolsonaro, la Gruber definisce tutti questi rappresentanti del popolo (votati anche dalle donne) come degli ignoranti prevaricatori del sesso femminile.

“Maschi hanno fatto il mondo a pezzi”

“I maschi al potere stanno lasciando un mondo a pezzi: debito pubblico, tasse, disoccupazione, fuga dei talenti, mancanza di servizi, disuguaglianze, scuole e ponti che crollano, il territorio che si disgrega” la Gruber ha dimenticato di menzionare la tramutazione dell’acqua in sangue e l’invasione delle cavallette, dev’essersi distratta. “La battaglia per il potere alle donne va di pari passo con la battaglia per la sopravvivenza del pianeta”: insomma, la Gruber chiama alla guerra dei sessi, altro che consapevolezza dei ruoli, altro che femminismo della terza ondata. Siamo a un passo prima dall’accendino che appicca fuoco al reggiseno.

Le tre “v” maschili, un capolavoro

Ma adesso arriviamo alla vera acrobazia mentale di questo exploit femminista della Gruber: “Le tre “v” maschili, volgarità, violenza, visibilità, risultato di una virilità impotente e aggressiva, devono essere sostituite da empatia, diplomazia, pazienza” dice la Gruber. Avete letto bene: tutte queste caratteristiche negative sono imputabili solo ed esclusivamente al genere maschile. Oppure alle donne sovraniste, come la Meloni: perché allora lì la Gruber dimentica il valore salvifico delle donne al potere. “Gli uomini devono essere rieducati. Abbiamo letto tanti libri sulle donne che amano troppo o lavorano troppo. Ecco, è ora che anche gli uomini, che amano troppo poco o lavorano troppo poco, riprendano a studiare. Che imparino a essere più femminili“. Presto, qualcuno faccia vedere alla Gruber Rick e Morty, o meglio l’episodio in cui lo geniale scienziato e suo nipote si ritrovano su un pianeta gestito interamente da donne: la prima ad impazzire è proprio uno dei personaggi femminili principali.

Forma e sostanza

“La forma è sempre anche sostanza” insiste la Gruber, che infatti nel servizio fotografico a corredo dell’intervista indossa Giorgio Armani dalla testa ai piè e siede su poltrone di design. Aveva già usato questa frase proprio con Matteo Salvini nel corso di Otto e mezzo. Probabilmente stava testando la frase del suo pamphlet sull’odio nei confronti del patriarcato. “Per questo mi impressionano i politici maleducati e sessisti che come Salvini fanno campagna elettorale in mutande o come Trump dicono cose come “le donne le prendi per la f…”. Come si può pensare di affidare il Paese a un uomo che ha detto una cosa simile? Come minimo, maltratterà le donne e i cittadini”. Certo, notoriamente chi va in spiaggia in mutande poi si macchia anche di truci atti di violenza. Anche Stalin indossava degli Speedo quando andava al mare, ecco spiegato tutto.

La superiorità femminile

La giornalista domanda se esiste “un leadership” femminile. In sostanza, chiede alla Gruber se le donne sono superiori o meno agli uomini. La Gruber, prevedibilmente, risponde così: “Sì, non perché siamo sante o ci immoliamo, ma perché le donne sono abituate a condurre una vita con responsabilità multiple. Da loro dobbiamo imparare, cambiando gli orari della giornata lavorativa. La vita migliora per tutti se si adottano modalità femminili nella gestione del tempo e del potere“. “Ci assumiamo già tante responsabilità, perché dovremmo avere paura di prenderci il potere?” chiede la Gruber. Se il potere lo prendessero le donne come la Gruber, la paura resterebbe a noi – uomini e donne, indifferentemente.

Ilaria Paoletti