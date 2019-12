Roma, 28 dic – Dobbiamo domandarci chi sono i nuovi arrivati dell’attuale immigrazione, dobbiamo domandarcelo senza ipocrisia, facendo a meno del politicamente corretto e guardando la realtà per quello che è. I nuovi arrivati non sono né ospiti né tantomeno pellegrini ma sono inattesi e indesiderati. L’Europa è rimasta sorpresa, spaventata e sconcertata insieme per l’arrivo di questa ondata migratoria. I nuovi ospiti non portano doni ma conflitti, bisogni e ingenti spese. I nuovi ospiti non dicono quanto tempo rimarranno. Forse resteranno per sempre. La loro presenza modificherà l’ambiente circostante in modo profondo e forse irreversibile. La loro partenza, se e quando avverrà, non sarà mai volontaria né tantomeno pacifica ma sarà un’espulsione. Il nuovo ospite indesiderato non chiede il diritto di visita ma chiede quello di residenza. I nuovi ospiti hanno creato – e creeranno – un vero e proprio anti-mondo con valori profondamente diversi da quelli europei. Ma lo creeranno nella nostra realtà. Nei nostri confini.

Immigrazione uguale invasione

Come sorprenderci allora se il padrone di casa – in questo caso il popolo europeo – pur non potendo opporsi all’immigrazione cerca tuttavia di proteggersi o almeno di venire a mediazioni. L’ospite inatteso è insomma un intruso poiché vuole entrare dentro le nostre case, dentro il nostro territorio e pur di farlo adopera qualunque strumento. Le masse che si sono riversate dentro l’Europa sono delle vere proprie invasioni che hanno contribuito – e che contribuiranno – alla destabilizzazione delle nostre fragili istituzioni.

Ebbene, di fronte a questa enorme ondata di immigrazione parlare di ospitalità è fuori luogo: si accoglie infatti qualcuno che si stava aspettando o che era stato invitato. L’unico termine adeguato politicamente neutro è quello di ricevere. Ora, nonostante la politica portata in essere dall’Europa e dalla Chiesa cattolica, la realtà storica testimonia chiaramente che non possono esistere comunità integralmente ospitanti cioè in grado di accogliere chiunque e in qualunque forma. L’ospitalità deve sempre essere controllata e limitata perché deve innanzitutto preservare i propri valori. Se l’Europa non sarà in grado di salvaguardare la propria millenaria identità sarà destinata a collassare inesorabilmente dall’interno.

Roberto Favazzo