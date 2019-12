Roma, 28 dic – Le tasse sono bellissime e pagarle è da eroi, racconta la sinistra al ceto produttivo italiano che viene strangolato di anno in anno da tasse mostruose che indurrebbero chiunque a chiudere la saracinesca se non ad infilare il proprio collo in un cappio. Come al solito, i classici narratori di un popolo italiano geneticamente composto da ladruncoli che evadono per il gusto di evadere si schierano dalla parte del bene universale che in questo caso è rappresentato dal pagamento delle più alte aliquote possibili così da garantire lo spolpamento dell’avido imprenditore che con caparbietà non molla la presa. Essù, la proprietà privata è un furto e, come proponeva Corbyn per le elezioni inglesi, oltre un certo limite la ricchezza si trasforma in ruberia, dunque l’imperativo è pagare le tasse con mutismo e rassegnazione. Poi però arrivano i problemi. Come nel caso della Coca Cola.

Coca Cola delocalizza

La Sibeg Coca Cola è pronta a trasferire la sua produzione dalla Sicilia a Tirana in Albania, così da evitare le due nuove tasse etiche e gretine che il governo giallorosso ha inserito nella Finanziaria, ossia la sugar tax e la plastic tax.

Emerge, in questa circostanza, tutta la tenera follia e tutta l’ideologica nascosta dietro le tasse in generale, dietro le tasse imposte e ben volute dai liberal ma soprattutto dietro le tasse cosiddette etiche come quelle in esame. L’idea di fondo dei tassaioli è quella di rieducare il popolino bue a suon di tasse e di aliquote sempre più elevate così da scorporare il concetto di individuo (in questo caso parliamo di imprenditori) da quello di libertà personali.

Una di queste è la proprietà privata del frutto del proprio lavoro, che è nella pratica assimilabile ad un immobile acquistato e sul quale ci si aspetta che il governo non effettui un esproprio. Possiamo dire che il danaro derivante dal proprio lavoro è, su una immaginaria linea temporale, precedente all’immobile acquistato, il quale verrà appunto comprato utilizzando i suddetti soldi. Senza i quali, è evidente, la libertà di un soggetto andrebbe a farsi benedire dato che un lavoro che non produce reddito o è schiavismo o non è lavoro. Potrebbe essere un hobby, ma è assai improbabile che i dirigenti di Sibeg Coca Cola si alzino la mattina con l’intento di divertirsi e di non lavorare.

L’assurdità di sugar e plastic tax

Ora, l’inquinamento, i giallofucsia, intenderebbero combatterlo tramite l’imposizione di nuove tasse. Addirittura anche l’obesità di noi consociati, aumentando il prezzo delle bevande zuccherose. Qui il paradosso è ancor più incredibile poiché solo una mente appannata dalla faziosità può pensare che l’uso della plastica lo si disincentivi rendendola più costosa, senza quindi creare una alternativa valida che possa sostituirla. La plastica è un materiale importante di cui facciamo un utilizzo smodato e in quantità enormi. Ma non perché siamo dei maledetti inquinatori, piuttosto perché riscontriamo nella plastica delle caratteristiche perfette per la soddisfazione di molte nostre necessità. Le quali non scompariranno solo perché Zingaretti e Di Maio hanno deciso di farci pagar di più i sacchetti di plastica, ottenendo il solo risultato di rendere ancor meno attraente la nostra nazione per qualsiasi investitore ed imprenditore e allontanando quella che poteva essere una buona occasione per cogliere la palla al balzo ed effettuare ricerche mirate per scoprire materiali sostitutivi.

Il ministro degli Esteri, ex dello Sviluppo economico e precedentemente bibitaro del San Paolo (un applauso all’ascensore sociale), dovrebbe anche valutare la consultazione effettuata sui dipendenti del comparto produttivo della Sibeg Coca Cola: l’82% di costoro ha risposto sì alla proposta sugli aumenti in busta paga legati all’introduzione di turni a ciclo unico e al raggiungimento di determinati obiettivi. Stiamo parlando di orari 24h sette giorni su sette, il tutto per aver di più in busta paga. Alla faccia dei gretini pentastellati che vorrebbe imporre la dignità tramite decreto e far sparire l’inquinamento con le tasse eco&solidali. I dipendenti di questa azienda desiderano lavorare di più e i tassaioli giallorossi si prodigano affinché il loro datore di lavoro delocalizzi in Albania. I numeri sono impietosi: la Sibeg assicura a Catania 350 posti di lavoro più i quasi mille dell’indotto. Tutto ciò oggi è a rischio. Però sai che bello poter raccontare agli amici, durante il veglione di capodanno, di aver combattuto l’inquinamento?

Lorenzo Zuppini