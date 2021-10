Roma, 7 ott – “La cucina greca è meglio di quella italiana“: parola dello chef inglese Gordon Ramsay. Così la star della tv britannica osa sputare su uno dei vanti del nostro Paese, nonché eccellenza nel mondo: la cucina made in Italy. Con tutto il rispetto per la buonissima cucina greca, è difficile confutare l’affermazione che quella italiana sia la migliore cucina al mondo. Lo è per varietà, ricchezza, fantasia. Lo è perché regina della dieta mediterranea, quella consigliatissima dai medici. Perché al posto del burro – cardine della “cucina” inglese – usa l’olio, tanto per dirne una.

Lo chef inglese Ramsay: “La cucina greca è meglio di quella italiana”

Ma Ramsay, di certo per far parlare di sé e alzare l’audience, nel corso di una puntata di “Gordon, Gino and Fred go Greek”, si scaglia contro la nostra cucina. Il programma in questione è un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix. La meta di questa stagione è, appunto, la Grecia. I tre chef erano a bordo di una barca in mezzo al mare, alla scoperta delle isole greche. Dopo aver assaggiato e bocciato le bollicine elleniche – e forse ci può pure stare – Ramsay ha affossato anche la cucina italiana. “I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana“. Parole che, neanche a dirlo, hanno scatenato le ire degli italiani e non solo sui social.

L’ira sui social: “Imparasse a cucinare”

Se ovviamente ora Ramsay è il nuovo eroe della Grecia, in tutto il mondo il suo aver bocciato la cucina italiana non è affatto piaciuto. A leggere i commenti infatti emerge che giustamente tutti fanno presente allo chef star della tv che è uno spadellatore di hamburger e che la cucina del suo Paese semplicemente non esiste. E che in ogni caso prima di fare paragoni tra la cucina greca e quella italiana dovrebbe imparare a cucinare bene. Insomma, di certo la cucina greca è migliore dei piatti di cucina italiana preparati da Ramsay.

Adolfo Spezzaferro