Roma, 20 apr – Gianfranco Fini dice sì allo ius culturae. Ospite di Myrta Merlino, l’ex leader storico di An completa, forse, una metamorfosi che era già in gran parte compiuta ai tempi della sua politica attiva ma che oggi trova simbolicamente un momento importante. Ovvero l’espressione favorevole allo ius soli (perché di quello si tratta).

Fini e il sì allo ius culturae

La vena immigrazionista di Fini non è mai stata in discussione, sia quando era al centro della politica italiana che successivamente. Perfino lo scorso marzo, pur di assecondare i diktat dell’accoglienza, l’ex presidente della Camera aveva tuonato contro la sua stessa legge contro l’immigrazione, la famosa “Bossi Fini” del 2002. Cosa che ha ribadito anche oggi, in uno studio, a L’aria che tira su La7, che profumava di propaganda in ogni angolo. Al punto che lo stesso ex parlamentare viene presentato, nei primi titoli, come “padre della destra moderna”, sottolineando l’evidente anti-modernità di posizioni differenti sulla questione in oggetto: l’immigrazione clandestina. La quale deve sempre essere incoraggiata e promossa, come evidenzia il titolo successivo, che corrisponde alle dichiarazioni dello stesso Fini: “Sì allo ius culturae”. Che poi vuol dire ius soli, sostanzialmente, ma con un vestito più leggero e digeribile.

Metamorfosi completa?

Chissà quali ed ulteriori evoluzioni ci riserverà il “finone” – non – nazionale. Certo è che questo è il definitivo salto della quaglia sul tema. Proferito da un personaggio con nessuna autorevolezza politica che cerca disperatamente attenzioni. La sinistra, ovviamente, non può che accoglierlo a braccia aperte. Dandogli però solo una piccola pacca sulla spalla prima di spedirlo di nuovo nell’oblio.

Alberto Celletti