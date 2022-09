Firenze, 10 set – Coinvolgente, sacrale, accurato, visionario: La lancia e il cuore. Longino, Parsifal e il Graal, il nuovo libro di Giacomo Maria Prati – tra i massimi esperti italiani di linguaggi simbolici, miti e iconologia – è un contributo prezioso e profondamente innovativo, che coniuga il rigore scientifico del saggio alla profondità dell’approccio verticale. Uscito in questi giorni per i tipi di Passaggio al Bosco Edizioni, questo tascabile vuole essere un libro-visione: la sua peculiarità infatti – è quella di alternare le meditazioni sull’immagine della lancia di Longino, che attraversa il cuore di Cristo, alle analisi dettagliate delle profondità spirituali e simboliche del primo romanzo del Graal: il Perceval di Chrétien de Troyes.

La lancia e il cuore, il Graal come cosa viva

Giacomo Maria Prati racconta, rilegge e riscrive il Graal quale cosa viva, attuale e vitale, che non ha perso nulla della sua potenza ad otto secoli dalla sua comparsa nell’Europa medioevale, cavalleresca ed aristocratica. Il Graal quale storia universale e interiore – dunque – che interessa tutti coloro che mettono in essere una ricerca spirituale, immedesimandosi in una narrazione che congiunge misticismo, esegesi e concretezza.